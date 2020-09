Deleitándonos con la mejor comida argentina

Son incontables las recetas que podemos aprender, pero aquí te enseñaremos aquellas que no pueden faltar en la mesa argentina. Así te convertirás en uno de los mayores exponentes de este tipo de gastronomía. Sin duda, es un gran comienzo si quieres abrir tu propio restaurante.

El plato preferido de la gastronomía de Argentina

Sin duda, el asado considerado patrimonio nacional no puede faltar en el menú de un restaurante argentino. La gran influencia que tiene este plato para la gastronomía extranjera logra que cada vez más turistas lleguen al país para degustar este delicioso plato típico.

¿Por qué es tan importante el asado en Argentina? A diferencia de otros platos regionales y típicos de cada zona del país, el asado es llamado el símbolo patrio de la gastronomía argentina. Casi todos los fines de semana y días festivos vemos a los argentinos disfrutando de eventos gastronómicos donde este plato es el protagonista de la historia.

Tal es la pasión que se respira por este plato que se ha podido contagiar a todo extranjero y turista de este amor por el asado. No es de extrañar que sea el plato más buscado en los restaurantes famosos de Argentina. Pero, ¿Qué contiene el asado?

Todo asado o parrilla argentina debe tener entrañas, bondiola, bife de chorizo, tira de asado, morcilla, achuras y chorizos. La mezcla de estos ingredientes puesto a la parrilla expulsan un olor casi celestial por no mencionar que su sabor te hará delirar. Cabe mencionar que el plato se acompaña con una deliciosa picada y las ensaladas y condimentos que le dan un toque magnífico.

Para los fanáticos del deporte o quienes les encanta ir a fiestas y bares nocturnos, un asado es lo mejor para asentar el estómago. El menú más común para esto es el choripán, uno de los suculentos y famosos platos de la comida callejera de Argentina.

Otros platos típicos que podrás probar en Argentina

Pero el asado no es el único plato que los argentinos y turista disfrutan de la gastronomía del país. No podemos olvidarnos de las empanadas, milanesas y locro argentino. Por su influencia de inmigrantes italianos, las pizzas son uno de los platos más populares de Argentina. Seguramente quieres aprender a hacer una de estos deliciosos placeres culposos, pues has llegado al lugar indicado.

El locro argentino

¿Cómo se hace el locro argentino? Gracias al chef Tito hoy más de uno puede elaborar esta receta típica de los meses de invierno, cuando el frío se siente más y queremos calentar un poco nuestro cuerpo.

Este es un guiso de porotos, zapallo, maíz y papa muy popular en Argentina y otros países de Latinoamérica. A diferencias de otras zonas, en Argentina se ha visto influenciada esta preparación por la gastronomía europea. Por eso, se acompaña con chorizo, mondongo y varios aliños de procedencia europea.

Ahora bien, hay varios tipos de locro. En primer lugar, tenemos el locro suculento pulsudo. La razón de que reciba ese nombre es por lo denso y abundante en ingredientes donde la carne es casi el protagonista del guiso. Por otro lado, tenemos el locro pobre, llamado de esa manera por la ausencia de carne (este es una variedad de locro considerada familia del mote). Pero si quieres algo suave, tendrás que pedir el locro liviano, hecho con pocos ingredientes por lo que su consistencia es chirle.

Empanadas

Una de las comidas más deliciosas para un desayuno argentino. Los rellenos varían de acuerdo a la zona, aunque por lo general están hechas de carne de vaca, pollo, jamón y queso y verduras. Acompañadas con queso o salsa blanca, las deliciosas empanadas de harina de trigo cocinadas en hornos de barro es de los platos preferidos de los argentinos.

Una de las empanadas más populares son las Tucumanas. Se identifican por su jugosidad y relleno de carne cortada a cuchillo. Tienen huevo duro picado, pimentón, cebolla y mucho comino que le da un toque diferente y un aroma que se siente a metros. A algunas se le agregan uvas pasas, aunque esto dependerá del gusto del cliente.