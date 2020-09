Posible vuelta a Fase 1: “Necesitamos un impasse, que la gente se aisle”

En medio del alarmante avance de la pandemia del coronavirus y de la crisis sanitaria por la que se encuentra la provincia, suena casi inminente el anuncio por parte de autoridades de Nación el retorno de la Fase 1 de Cuarentena Preventiva para las localidades de Orán, Tartagal y Capital.

Quien habló sobre esta posibilidad y considerando la practicidad que se decrete dicha fase, fue el doctor Juan José Esteban, ministro de Salud de la provincia en una entrevista con DNI Salta. Consultado sobre la necesidad que se regrese al aislamiento total, el funcionario dijo que “hoy como está dada la situación, no hay ninguna duda”.

Para ser más claro indicó: “Creo que dada la situación epidemiológica que está atravesando la Capital y la provincia, necesitamos tener un impass, que la gente se aisle y nos permita rearmar el equipo de Salud, terminar las obras, 15 días sería lo ideal”, consideró. No obstante, aclaró que el regreso a la Fase 1 no es una determinación netamente de Salta o del COE, sino que debe venir con un respaldo de la Nación. “Es una decisión que se evalúa y lleva consenso”, explicó.

En cuanto al panorama sanitaria, Esteban reconoció que “la situación epidemiológica en la provincia es grave, todo el mundo lo sabe, estamos viviendo una situación de una curva vertical en alza muy distante a llegar a la cima, con una letalidad muy alta y que hoy estamos trabajando con un sistema prácticamente al límite de respuesta, esto nos duele mucho”.

“Prácticamente hay un 99% de ocupación”

Sin embargo el doctor no dudo un segundo en retar la actitud de los salteños al haberse relajado tan notoriamente, lo cual no hace más que aumentar los contagios. “Cuando se abrió la posibilidad de la apertura del aislamiento, la gente no tomó conciencia, festejamos el día del niño, de la pachamama, de los amigos, salimos a marchas y lamentablemente todas estas situaciones fueron causantes de esta circulación viral que tenemos hoy”, reprendió.

“La falta de acompañamiento (a los resguardos) fue el detonante de la circulación viral”