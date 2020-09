Senadores también se desligaron del comunicado kirchnerista en contra de Medrano

Ampuero, Vázquez y Arjona dijeron no haber suscripto el comunicado que repudió la posibilidad que la ex ministra pudiera ser nombrada al frente de la Superintendencia de Salud.

Sigue la polémica en torno a la truncada y eventual designación de la ex ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, acción que no se concretó por una maniobra kirchnerista.

Cuando el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, estaba a punto de firmarle la designación, el enorme malestar que generó esta posibilidad, sobre todo entre los dirigentes del Frente de Todos, paralizó la misma. El Partido de la Victoria, Kolina, Partido del Trabajo y el Pueblo, Unidad Popular, Felicidad, Frente Grande, Izquierda Popular y el Partido de la Cultura, Educación y Trabajo, emitieron un comunicado para “repudiar” la posibilidad del ingreso de Medrano a la Superintencia.

En medio de este revuelo comenzaron a aparecer miembros del Frente de Todos que salieron a desligarse de dicho comunicado, tratando de despegarse del escándalo que se suscitó al respecto. Uno de estos fue el diputado nacional Lucas Godoy quien, si bien aparece su nombre, aclaró que él no lo firmó. “Hubo reparos. Hay un documento que circuló, es un documento que comparto en términos generales, pero respecto de algunas adjetivaciones yo no comparto, por lo tanto, no lo firmé”, se escudó.

Ahora quienes negaron haber participado en la firma de dicha epístola fueron los integrantes del bloque Partido de la Victoria de la Cámara de Senadores de la Legislatura Provincial, Roberto Vázquez, Carlos Ampuero y Martín Arjona.

Los senadores manifestaron “no haber suscripto el comunicado firmado por el Frente de Todos en repudio a la designación” de Medrano ni que comparten “su contenido, resaltando que estos son momentos de trabajar en forma mancomunada y aunando esfuerzos por el bienestar de los salteños”.

Cabe recordar que, por toda esta situación, hasta el gobernador Gustavo Sáenz debió manifestar su descontento por el comunicado del kirchnerismo, invitando a que en vez de realizar este tipo de acciones, colaboren en la mejora de la provincia para enfrentar la pandemia.