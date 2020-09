Concejales pide relevar tierras fiscales disponibles para realizar loteos sociales

Este miércoles tuvo lugar la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta donde, en un encuentro “caldeado”, se trataron y aprobaron distintos proyectos, entre los cuales figuran iniciativas que buscan saber el estado de loteos municipales disponibles para su uso y que eventualmente puedan desarrollarme mediante gente que quiera acceder a líneas de crédito.

La iniciativa aprobada por el cuerpo deliberativo solicita al Ejecutivo municipal un relevamiento de tierras fiscales disponibles para realizar loteos sociales y, consecuentemente, ponga a disposición del plan ProCreAr, aquellas que se consideren factibles para formar parte del proceso de desarrollo urbanístico de la ciudad.

Al respecto y por CNN Salta -94.7 MHZ- el concejal José Gauffin amplió los detalles del proyecto aprobado: “Pedimos al Ejecutivo que releve todas las propiedades o activos inmobiliarios de la ciudad, para saber cuáles son posibles de lotear o llevar emprendimientos de vivienda social y ofrecerlos dentro del Plan Procrear”,

En ese sentido los ediles pretenden “tener una información correcta” respecto a cuáles son los terrenos disponibles para la urbanización y “cómo podemos avanzar en ese sentido” dando respuesta a la demanda habitacional que hay en Salta Capital.

A este proyecto se complementa otro el cual “implementa un decreto del gobierno anterior que reglamente el título de regulación del lote urbano y suburbano, éste decreto permite dar matrículas anticipadas y, si un lote se va desarrollando con condiciones de ser habilitado, el propietario puede pedir una matrícula anticipada para presentarse en líneas de créditos, como el ProCreAr”, aclaró.

Polémicas

Gauffin también analizó por La mañana de CNN el encendido debate que tuvo lugar en el Concejo Deliberante, con acusaciones entre el oficialismo y la oposición al respecto del documento firmado por diputados provinciales de la oposición en el que critican el manejo del Gobierno Provincial ante la pandemia.

“Ayer fue una sesión particular sobre todo por manifestaciones que opacaron proyectos interesantes que se aprobaron, por esta discusión y alocuciones de los concejales del saenzismo descalificando y usando palabras fuertes en relación a Diputados”, lamentó Gauffin.

“No se puede aceptar que en un recinto se mencionen a Diputados de esa manera, es no entender la democracia, estamos en una etapa muy sensible, difícil donde no hay mucha apertura ni aceptación a la crítica”, reflexionó.