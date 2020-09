Medrano: “No acepté ningún cargo porque no tuve ninguna propuesta”

Sigue la polémica en torno a la truncada y eventual designación de la ex ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, acción que no se concretó por una maniobra kirchnerista.

Según trascendió en los últimos días, cuando el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, estaba a punto de firmarle la designación, el enorme malestar que generó esta posibilidad, sobre todo entre los dirigentes del Frente de Todos, paralizó la misma. Posteriormente legisladores provinciales y nacionales de Salta en dicho espacio salieron a desligarse del comunicado afirmando que no lo habían firmado.

En medio de estas idas y vueltas, la ex ministra Medrano salió a defenderse de las críticas que realizaron desde el kirchnerismo y sentenció que nunca aceptó el cargo en la Superintendente porque ni González García ni nadie se lo ofrecieron.

“Me sorprende el revuelo que comenzó a suceder detrás de esto, yo no acepté ningún cargo de este tipo porque no tuve una propuesta formal”, aseveró Medrano en diálogo con FM Aries quien lamentó el comunicado donde “hay un tipo de saña, ya no solo contra mi gestión sino también en lo personal”.

El ex ministra dijo que, sobre las acusaciones sobre su ‘militancia’ en el macrismo, “no pertenezco a ningún partido político”. Sobre su paso por el PAMI, explicó que “no he sido directora como dijeron por ahí, he sido coordinadora ejecutiva, un cargo técnico, vengo de años de trabajar en la salud pública, hace más de 20 años que trabajo en programas nacionales de salud”.

Sobre la polémica, se escudó afirmando que “soy una buena receptora de críticas constructivas, no destructivas” y apuntó al kirchnerismo por el comunicado. “Tiene una intencionalidad que supera los límites”, subrayó molesta por las acusaciones hacia su persona.

Con respecto al cargo en la Superintendencia de Salud negó tal ofrecimiento. “Al doctor Ginés lo conozco de años y a todo su equipo, no creo que se sienta embaucado por mi nombre, no tuve un ofrecimiento formal, no tuve que aceptar o no ese cargo, no sé de dónde viene esa bataola”, concluyó.