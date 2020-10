El calendario de pagos de Anses en bancos para octubre: incluye el IFE 4

Este es el calendario de pagos de Anses en bancos, para el mes de octubre, el cual incluye el pago del IFE 4:

Calendario de cobro AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9; jueves 22 de octubre

Calendario de cobro de la AUE

DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 1: martes 13 de octubre

DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 6: martes 20 de octubre

DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre

DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre

IFE 4: Fecha de cobro para quiénes tiene CBU o cuenta bancaria

Si se tiene en cuenta la modalidad de entrega de los IFE anteriores, el pago para los beneficiarios que tienen CBU o cuenta bancaria comenzaría cerca del 23 de octubre.

Requisitos actualizados por ANSES para cobrar el IFE 4

Estar desocupado/a

Estar trabajando en la economía informal

Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A”

Ser monotributista inscripto/a en la categoría “B”

Ser monotributista social

Ser trabajador/a de casas particulares

Manifiesto además que me encuentro actualmente domiciliado en el territorio nacional y que a la fecha cumplo con cada uno de estos requisitos:

Ser argentino/a, nativo/a o naturalizado/a

Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

Tener entre 18 y 65 años.

No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

No estar registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado/a en el régimen de autónomos.

No tener miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.

No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

No percibir, ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar, ingresos por:

Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

Prestación por desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Nota: quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR).

Cómo consultar si cobro el IFE 4

Para saber si cobro el IFE 4, el interesado debe ingresar a la pagina de ANSES.

Luego se debe dirigir a Ingreso Familiar de Emergencia-

Finalmente, colocar los números de CUIL y de Seguridad Social.