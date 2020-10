Pandemia: Empleados de un supermercado denuncian descuentos por haberse aislado

Un mal momento están atravesando empleados pertenecientes a la firma de supermercados Damesco de la ciudad de Salta quienes, aquellos que debieron aislarse o cumplir los 14 días al ser contactos estrechos de coronavirus, tuvieron descuentos en sus sueldos de las horas no trabajadas.

Uno de los empleados, cuya identidad fue reservada, dialogó con InformateSalta donde dio a conocer los detalles de este problema que, según enumeró, lo tuvieron alrededor de 50 trabajadores de las distintas sucursales de la cadena.

“Yo trabajo hace 5 años, trabajo part-time los sábados, domingos y feriados”, manifestó en primer lugar. A esto agregó que, a raíz que su pareja tuvo contacto con un caso de coronavirus, él consultó con la empresa cómo debía proceder.

En primer lugar le dijeron que debía aislarse y “presentar un certificado” médico, el cual lo entregó una vez que concluyó con los 14 días de encierro. Sin embargo “cuando llegó el recibo de sueldo nos descontaron todas esas horas” tanto a él como a otros compañeros.

Posteriormente consultaron con las autoridades del supermercado quienes les dicen que ese certificado “debíamos presentarlo en las 24 horas” desde que se aislaban, indicación que “nunca nos lo dijeron”. “Cuando llevé a la sucursal el certificado me dijeron que era suficiente, pero cuando llegó el día (que tiene el recibo) ,e dicen que no, que debía ser en 24 horas, que no servía”.

El denunciante dijo que no es la primera vez que tienen este tipo de complicaciones con la empresa por problemas de pagos y descuentos. También agregó que otro compañero habló con una dueña quien aseveró que esa acción corresponde “a una política de la empresa”.