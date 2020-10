Choferes de colectivo se mantienen en alerta y no descartan el paro

Fue este jueves cuando choferes autoconvocados llevaron adelante una marcha en vehículos por las calles céntricas, solicitando salarios dignos, la apertura de paritarias y mayor seguridad en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Los trabajadores se congregaron en el Monumento al General Martín Miguel Güemes y de allí partieron en caravana hasta el microcentro haciendo oír su reclamo a los salteños.

Sin embargo el malestar sigue creciendo y no descartan endurecer las medidas de protesta. Así lo señaló Rubén Quispe, integrante de los choferes autoconvocados, quien dio a InformateSalta un panorama de la situación que están atravesando definiéndola como “de cansancio por parte de la familia de los empleados del transporte, ante la dejadez y el abandono de nuestra representación gremial, manifestamos nuestro descontento por lo que estamos pasando”.







Quispe resaltó que, a pesar de la pandemia son el único sector que no dejó de trabajar, como así que “no tuvimos arreglos de paritarias y estamos con un sueldo del 2019, además las empresas no cubren los protocolos, despiden, no contratan, no dan uniformes”. Y si bien trataron de hacerse escuchar en su gremio, afirmaron que allí “nos mostraron que trabajan con y para las empresas”.

Tras la manifestación, el trabajador adelantó que con un malestar en alta, el sector está “en voz de alerta, esto puede agudizarse, incluso se puede llegar a parar de manera total y definitiva si no llegamos a una solución”, previno sobre lo que pueda pasar. “Tenemos una asamblea este fin de semana, ahí se darán novedades, y seguro esta modalidad de manifestarse será una vez por semana antes de un paro”, agregó.

“En la familia del transporte tenemos más de 300 o 400 infectados”

Dicho esto Quispe remarcó que la situación “es estresante, nos sentimos totalmente perseguidos por las empresas, fuimos los únicos que no paramos y nos mantuvimos callados, contagiándonos, en el gremio no nos están representando, por eso decimos basta”, concluyó.