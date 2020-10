Operativo clamor de alumnos de 5to año: "Déjennos terminar y despedirnos"

Si bien desde Nación se han habilitó a que cada distrito defina la posibilidad de vuelta a clases de manera presencial. el Ministerio de Educación de Salta, sin un análisis caso por caso, salió a decir que en nuestra provincia nadie vuelve a las aulas.

Argumentan que la situación epidemiológica es complicada y no vislumbran de acá a fin de año, una mejora que permita de alguna manera, un retorno a clases presenciales.

Por ese motivo, alumnos y familiares de 5to año están muy preocupados, porque el humor, el ánimo, las sensaciones de quienes han compartido más de 10 años un aula, no es el mejor. Muy por el contrario, piden por favor que los dejen volver, como sea, con el protocolo que se considere oportuno, pero quieren tener un rato más con sus amigos, esos con quienes compartieron toda su infancia y adolescencia.

Y es que no se dan por vencidos. No pueden creer que no se haya buscado una alternativa, una solución, un plan que permita al menos a los del último año, que son los que peor la están pasando, tener algún contacto con sus compañeros de Promo. El pedido es idéntico tanto en escuelas públicas como privadas.

"Así como han creado protocolos para el comercio, para los restaurantes, para las dependencias públicas, queremos que nuestros hijos que están en el 5to año tengan la posibilidad de volver, aunque sea de a poco o algunos días. Ellos la están pasando muy mal, quiero que a mi hijo le quede en la memoria algún recuerdo de sus compañeros de la escuela, y no que se despidan así nomás", era el pedido de una madre.

En idéntico sentido, un papá decía: "No pueden privarlos de compartir algunas actividades, quedan dos meses y nunca más van a estar juntos. Algunos son compañeros desde el jardín de infantes, y el año que viene todos inician una nueva etapa de su vida. Veo a mi hijo muy triste, por más que mantiene contacto por WhatsApp o Zoom, no es lo mismo. Deberían ver algún plan, aunque sea para ellos".





Una Promo sufrida

Sin viaje de egresados, sin la cena despedida, sin haber podido compartir esos momentos únicos que significa estar en el último año del secundario, el estado de ánimo de chicos y chicas del 5to año no es el mejor. Están tristes, deprimidos, irritables. La pandemia afectó a todos, pero a ellos de una manera especial.

Algunos dicen que si las escuelas o colegios se predisponen de manera tal que sólo concurran los futuros egresados, previendo clases al aire libre, muy distanciados, con medidas de higiene, con protocolos de seguridad, incluso contemplando transporte público especialmente para ellos, sería posible. Por eso piden al Ministerio de Educación que revea la medida, y analice esta posibilidad.

Incluso desde el COPRODEC coinciden con este pedido. Su presidente, Roberto Suaina, cuestionó que se prohiba todo así nomás. “Nos preocupa si están tomando conciencia real de la grave problemática que implica ya que está confirmado y sabido de que la educación debe ser presencial, los beneficios de la educación presencial están absolutamente probados". De acuerdo a lo que manifestó Suaina, los padres tienen mucha incertidumbre respecto a lo que va a suceder el año que viene, sobre todo respecto a la terminalidad de quienes finalizan el secundario y pasan a la universidad.

“Creo que habría que hacer un análisis en relación a las escuelas que sí están en condiciones, aunque sea para atender consultas, tener un encuentro regular mínimo con los alumnos, un encuentro programado, una vez por semana, una vez al mes, tenemos escuelas con grandes espacios abiertos”, dijo preocupado por la falta de sociabilidad de los chicos.

Como sea

"Si no podemos subir al colectivo, iré caminando. Si tengo que sentarme a 5 metros de mis compañeros, me siento. Si tengo estar todo el tiempo con barbijo y con el alcohol en gel en el bolsillo, no me importa. Sólo quiero tener la posibilidad de compartir, reírnos, y contarnos cosas. Se termina el año, y nosotros terminamos la escuela, y queremos que sea de otra manera, es injusto que sea así", decía Juan Carlos, alumno de 5to año, a InformateSalta.

La realidad es que hay que adaptarse. Prohibir así nomás no es la solución, hay que aprender a convivir con el virus, decía una docente, quien cree que si las escuelas hacen algunas modificaciones, pueden recibir a los alumnos del último año con todas las medidas necesarias para evitar contagios.

Quizás y sólo quizás, el Ministerio de Educación recapacite y prevea la situación de ellos, los alumnos de la Promo 2020, que tendrán una huella imborrable en su memoria y un hueco de por vida en su corazón.