Reconocen que por necesidad, algunas canchas de fútbol 5 están trabajando sin autorización

Las canchas de fútbol 5 aún no están habilitadas para volver a la actividad, sin embargo, la situación económica los apremia, por lo que algunos decidieron abrir sus puertas. En los últimos 7 meses, pudieron trabajar poco menos de 1 mes y medio.

En diálogo con La Mañana de CNN Salta, el administrador del predio Fanáticos y presidente de la Asociación de Predios y Administradores Deportivos, Marcelo Cil, reconoció que hay predios en los que están trabajando actualmente por una cuestión de necesidad básica y para poder subsistir.

“Por una cuestión de no vernos obligados a cerrar los predios, para no perder inversiones, para que los empleados puedan por lo menos subsistir en algún que otro turno, más allá de que la actividad no está autorizada pero nos vemos obligados en algunos casos, porque no son todos, aquellos que tienen la suerte de poder seguir esperando, lo están haciendo responsablemente”, dijo.

En este sentido, indicó que la situación es caótica por los costos que tienen que afrontar, detalló que solo de luz por meses deben pagar una factura que oscila los $30.000. “Todos tienen al menos un empleado, una familia que depende de esos ingresos. Cuando hemos trabajado hemos logrado cubrir parte de la deuda de cuando no estuvimos trabajando y de la deuda que significa la inversión de los predios”.

Asimismo, cuestionó que se permita la apertura de gimnasios y restaurantes, los que opina son las riesgosos para el contagio. “Yo he implementado en Fanáticos Gym a cielo abierto, para que haya un formato de entrenamiento al aire libre y sin embargo, no se considera que eso sea un gimnasio y sin embargo es un patiecito de un gimnasio lo permiten”.

Cil agregó que no fueron incluidos en ningún tipo de subsidio ni de crédito a tasa 0, pese a ser comerciantes. “Nosotros queremos que nos dejen trabajar porque la Organización Mundial de la Salud dice que la actividad nuestra es de muy bajo riesgo. No pretendemos trabajar para generar contagios, pretendemos trabajar para que estemos mejor ante esta situación y de paso podemos seguir subsistiendo desde el punto de vista económico”.

Por otro lado, contó que muchos están siendo víctima del accionar de delincuentes. “Antenoche entraron a robar a Fanáticos, nos robaron todas las pelotas y los equipos de música, porque he dejado de pagar el sereno porque no se lo podía pagar y porque no dan los números. Uno se va encontrando con una bola giratoria que cada vez pone la situación peor. No somos el único lugar a donde entraron a robar, porque tenemos de fácil acceso, abiertos”.

Finalmente, hoy mantuvieron una reunión con el Secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, a quien le plantearon sus inquietudes y con quien están buscando la forma que les permita avanzar en la apertura.