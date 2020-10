Pena de muerte: “Es un debate que no nos conduce a ningún lado”

Luego que el diputado “Nacho” Jarsún volviera poner en la mesa de discusión la aplicación de la pena de muerte para casos de abusos sexuales seguido de muerte, Ricardo Gómez Diez, abogado constitucionalista, en InformateSalta por Canal 9 Multivisión Federal, lo descartó de plano y aclaró que existe una prohibición de jerarquía constitucional.

En la oportunidad, recordó que Argentina adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el pacto de San José de Costa Rica, en el cual se determinó que los países que no tenían establecidas la pena de muerte no podían implementarlas en un futuro. “Cuando la Argentina firmó no tenía la pena muerte en su derecho penal”, agregó.

"Es un debate que no nos conduce a ningún lado porque hay una prohibición constitucional”

El letrado insistió en que el Congreso de ninguna manera podría aprobar una ley que estableciera la pena de muerte, ya que para esto habría que modificar la Constitución y denunciar el mencionado tratado de derechos humanos. “Es improbable y exigiría todo un procedimiento verdaderamente muy complejo”.

En ese marco, subrayó que si bien la pena de muerte está vigente es algunos países, actualmente la tendencia es a la retirada. “Entre nosotros no es una posibilidad, ciertamente hay hechos de inseguridad pero hay que buscarle la solución de otra manera".

Por otro lado, también se mostró en contra de la “justicia por mano propia”. “Si en la sociedad cada uno empieza a hacer justicia por mano propia, esto sería invivible, debe ser el Estado el que administre justicia porque sino la sociedad se convertiría en un caos”

Entre las causas de la violencia en la sociedad, indicó que evidentemente algo no está funcionando bien en la justicia o las fuerzas de seguridad no están actuando adecuadamente. “Acá cuando alguien comete el delito lo lógico es que actúen las fuerzas de seguridad, la justicia, y esa personas que ha cometido ese delito, tan repudiable, tenga la sanción que corresponde pero por la vía judicial”.

"De ninguna manera se justifica un linchamiento"

Por último, sostuvo que “cada vez que hay problemas de inseguridad no faltan propuestas de esta naturaleza” pero lo que realmente hay que tener en cuenta es lo que dice “el derecho argentino respecto de este tema”.