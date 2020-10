Mientras los colegios siguen cerrados, sus docentes tienen la esperanza del reencuentro presencial

Lo dijo Laura Leonarduzzi, del UZZI College, sobre el deseo de volver a las aulas con sus alumnos. Resaltó el avance de la tecnología en la educación, reconociendo enseñanzas que no da la virtualidad.

En medio de las últimas flexibilizaciones en Salta, las clases buscan ponerse sobre la mesa de debate para tratar su retorno presencial, en medio de la preocupación de los padres y la incertidumbre respecto al ciclo lectivo 2021. Y sin embargo, en el Ministerio de Educación ya descartaron la vuelta a las aulas el resto de este año.

Mientras tanto, hay alguna pizca de esperanza aún en los colegios que, en lo que queda del 2020, haya un reencuentro presencial. Así lo comentó a InformateSalta la directora del UZZI College, Laura Leonarduzzi.

“En julio hicimos una presentación al área de Educación Privada, con un protocolo con todas las normativas, para ir incorporando a los chicos del 5° año, (aunque sea) en grupos, tenemos un colegio grande con espacios al aire libre, con condiciones para volver”, manifestó.

A esto agregó que “hasta incluso hoy yo tengo esa esperanza que nos digan que mañana, pasado, en algún día, los chicos van a volver, aunque sea en modo rotativo”. Del mismo modo expresó su deseo: “Quiero creer que vamos a volver, tal vez no todos, tal vez no mañana, pero por el momento los de 5°, para ellos este tiempo no va a volver”, lamentó.

A modo de balance, Leonarduzzi analizó que “ha sido un año complicado, distinto a lo que uno esperaba”, pero que ha dejado también sus cosas positivos. “Si uno mira para atrás, creo que ha sido positivo para la educación apoyarnos a las nuevas normas de trabajo implementando tecnologías, mirando desde una parte metodológica y tecnológica, ha sido positivo desde ese ángulo”, destacó la docente.

Desde la otra vereda, sumó en lo negativo “la analfabetización social y familiar, ha sido shockeante, por más trabajo a nivel tecnológico el contacto entre personas, la inteligencia social, el trabajo emocional, todo eso se logran de forma presencial, la falta de manejo social o el desarrollo de herramientas como la empatía, el lenguaje corporal, eso no se puede desarrollar por la pantalla”.