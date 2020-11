El diputado Villa se quedó señal y casi se sube a un quebracho para recuperarla

El legislador explicó que se desconectó de la sesión porque no tenía conectividad. “Salí corriendo a otra localidad, a La Unión y pensé que ahí iba a tener señal pero tampoco tenía señal”, explicó.

La falta de acceso a internet es un problema recurrente en localidades del interior. En ésta oportunidad, la última sesión virtual de la Cámara de Diputados tuvo algunos incidentes debido a la falta de conectividad en la localidad de Rivadavia. Sucedió cuando los diputados votaban por el proyecto que regular la organización y funcionamiento del Colegio de Odontólogos de Salta.

En el momento de votación, el diputado Ramón Villa pidió la palabra para hacer sus aportes, sin embargo, mientras intentaba elaborar su discurso, perdió la conexión. A través de la cámara de su celular, se lo podía observar descendiendo de su vehículo y buscando un lugar para hablar con tranquilidad, finalmente se desconecta.







Una vez finalizada la votación, el diputado Villa retoma la conexión. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún, le otorga un espacio para hablar. “Uno entiende que de manera remota uno puede tener algunos problemas, incluso cuando estamos votando intentamos ceder la palabra a quienes tengan necesidad de hacer uso de la palabra. Intentamos dar la palabra al diputado Villa pero se desconectaba, puede hacer uso si lo necesita”.

Villa explicó que cuando comenzó la sesión, “se cayó el sistema, no tenía conectividad, salí corriendo a otra localidad, a La Unión y pensé que ahí iba a tener señal pero tampoco tenía señal. Un vecino me dijo ‘qué venís a buscar señal si no tenemos ni agua’, volví a Rivadavia donde unos empleados lograron volver a darnos señal sino tenía que subirme al quebracho más alto para encontrar señal”.