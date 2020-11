Diputados aprobó la adhesión de la Provincia a la ley nacional de Cannabis Medicinal

Luego que el Gobierno Nacional diera a conocer la nueva reglamentación de la ley de Uso Medicinal del Cannabis, que entre otras cosas, amplía su utilización más allá de la epilepsia refractaria, permite el autocultivo, entre otros, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó de forma unánime la adhesión de la Provincia a la norma nacional y a su decreto reglamentario.

Al respecto, Manuel Santiago Godoy, autor de la iniciativa, señaló que la normativa no solo abarca a pacientes con epilepsia refractaria sino a cualquiera que la necesite, a la vez que indicó que el Estado va a garantizar la provisión gratuita para quienes no tengan cobertura de seguridad.







El legislador del PJ indicó que a partir de ahora habrá un acceso oportuno, seguro, inclusivo y protector para quienes requieran utilizar el cannabis como herramienta terapéutica. “Es un paso cualitativo importante porque hay una gran cantidad gente que hacía a escondidas los aceites esenciales”

Entre las novedades, Godoy ponderó la habilitación de la posibilidad del cultivo controlado, a través de una cantidad limitada de plantas en cada hogar. “Ahora ya no tendrán que plantar en macetas a escondidas, sino que deben inscribirse para que puedan acceder a un cultivo controlado como un tratamiento medicinal”, manifestó.

También destacó que se podrá vender en los laboratorios establecidos o en las farmacias. “Antes no se podía y ahora si se puede, con lo cual me parece que es un paso adelante, además se pueden vender cremas y se han incluido una serie de elementos farmacéuticos, que no necesariamente son remedios”.







Godoy señaló que la provincia al adherirse a la ley va a obtener beneficios como convenios con las universidades y el estado nacional para llevar adelante todo lo que tiene que ver con la mejora en la calidad de la industrialización. “El rol de la organizaciones va a seguir siendo clave”

Por último, manifestó que la ley pone fin a la injusticia de sancionar con penas de prisión a aquellos que cultivaban la planta con fines terapéuticos. “Ya no va a haber el problema que sean inculpadas por la tenencia de semillas o plantas”.