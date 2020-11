Damnificados de planes de ahorro piden retrotraer el valor de las cuotas

Con el objetivo de defender los derechos de los consumidores de planes de ahorro en instancia administrativa y judicial, Defensa del Consumidor de la Provincia conformó una mesa de trabajo junto a Rubén Quispe, referente de miles de damnificados.

Quispe, en diálogo con InformateSalta, adelantó que en un plazo no mayor a 10 días presentarán un amparo colectivo y una medida cautelar para exigir que se retrotraigan las cuotas al valor histórico de enero de 2019, se suspendan las ejecuciones prendarias y se protejan a los garantes solidarios de los créditos.

La medida, según comentó, regirá para todos los damnificados de planes de ahorro de la provincia de Salta. “Va a ser beneficioso todo aquel que cuente con un plan de ahorro y viva dentro de la provincia”.

En ese marco, se mostró esperanzado en obtener una respuesta positiva antes de la Navidad. “Necesitamos proteger la integridad económica y social de cada consumidor y salvaguardar esta condición con los garantes, además de evitar las ejecuciones prendarias, y las afectaciones de firmas”, señaló.

Quispe recordó que la problemática de los planes de ahorro data ya desde más de 2 años pero este año no se avanzó en ninguna solución producto de la pandemia. “Esto detonó en enero de 2018, cuando se aplicó una suba desmesurada, lo que hemos hecho fue radicar demandas en la justicia ordinaria de la provincia de Salta y también hacer denuncias administrativas en defensa al consumidor”, comentó.

Sobre el argumento esgrimido por las concesionarias, detalló que “se manejan en la moneda dólar” pese a que el contrato específico muy claramente que el crédito está radicado como peso argentino y con una tasa nominal que rige en el Banco Central. “Ya se dejó comprobado que aquí hay una estafa”.

Quispe señaló que son más de 8500 familias las afectadas. “Muchos dejaron de pagar, y ya van con una morosidad muy alta, incluso tengo un damnificado que se quiso quitar la vida en Pichanal”, lamentó.

Por otro lado, recordó que en su momento se hizo lugar a la medida cautelar que congelaba la cuota, pero no se dio cumplimiento porque se fijó una caución millonaria, a la que no pudieron hacer frente los damnificados. “Al no tener este cumplimiento nosotros, no se dio cumplimiento tampoco a la medida cautelar”.

Finalmente, indicó que la medida regiría a partir del momento del amparo. “No creo que sea retroactivo al mes de diciembre del año 2019, yo creo que va a arrancar desde ahora, y ahora en adelante lo que dure el trámite judicial”