Cuenta regresiva para el Black Friday 2020 ¡Aprovechá las promociones!

Desde mañana y hasta el sábado será la oportunidad para comprar con ofertas especiales en locales comerciales de todos los rubros y a través de tiendas online. El objetivo de la movida de descuentos y promociones a nivel mundial, que se realiza hace varios años, es liquidar productos de temporadas pasadas, talles discontinuos, colores que no gustaron entre otras razones.

Varias marcas y cadenas de comercio electrónico se sumaron al Black Friday, que se celebra todos los años el último viernes de noviembre. En el caso local, las ofertas abarcan rubros como viajes, tecnología, indumentaria, calzados y también supermercados.





El evento incluye promociones y descuentos online y también en locales físicos, pero no se trata de un evento organizado como el Hot Sale o el Cyber Monday, en una fecha en particular. Si no que cada marca adapta su calendario con distintas fechas, siempre en el mes de noviembre.

-En este año y con este contexto, Tienda Salta, la página de la Cámara de Comercio de Salta tendrá una categoría exclusiva donde estarán todos los productos que tienen grandes rebajas. También habrá una fuerte campaña para promocionar los productos.







Supermercados y electrodomésticos

-En supermercados, Disco y Jumbo ofrecen 18 cuotas sin interés en heladeras, lavarropas y aires acondicionados seleccionados y hasta 30% de descuento en pequeños electros seleccionados. También proos de segundo al 70% en artículos de limpieza y 2x1 en artículos de Perfumería.

-La cadena Vea, en tanto, tiene 18 cuotas sin interés en electrodomésticos seleccionados y hasta 50% más tres cuotas sin interés en artículos seleccionados del hogar, además de otras promociones.

-Por su parte, la cadena de supermercados Día se sumó por primera vez al Black Friday local. En su página de e-commerce tiene ofertas en varias categorías, con productos seleccionados al 2x1, el segundo al 80% de descuento y 4x3 en algunos destacados.

-La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre realizará su Black Friday del 26 al 30 de noviembre, con hasta 40% de descuento y hasta 18 sin interés en productos seleccionados.

-En la cadena de electrodomésticos Frávega tendrán hasta 18 cuotas sin interés, 30% de descuento, entre otros beneficios.

Viajes y turismo

- La cadena de hoteles all inclusive Club Med ofrecerá ofertas para viajar al Caribe y Brasil durante 2021. Por ejemplo, hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas American Express y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Mientras que la cadena de hoteles Palladium lanzó promociones de hasta 50% de descuento (más descuentos adicionales para miembros de Palladium Rewards). La empresa cuenta con hoteles en destinos como México, República Dominicana, Jamaica y Brasil.

- La agencia de viajes Almundo está participando de la actual edición de Black Friday hasta el viernes 27 de noviembre. En destinos como Argentina, Caribe, Estados Unidos y Europa, los clientes pueden acceder a ofertas en vuelos con especial foco en financiamiento y con la posibilidad de cambiar de fecha sin costo. “Sabemos que en este contexto particular el panorama es incierto pero consideramos importante participar en este evento, para que usuarios puedan acceder y comprar sus vacaciones 202”, señaló Francisco Vigo, CEO de Almundo Argentina.

- Durante toda esta semana, Despegar, la empresa de viajes, activará una serie de promociones especiales con ofertas y descuentos en paquetes, vuelos, hoteles y alquiler de auto.

- La compañía aérea Air Europa se sumó al evento con descuentos de hasta el 40% en todos sus vuelos y mayor flexibilidad al permitir un cambio de fecha gratis en todas las reservas realizadas durante este mes. Las promociones están disponibles hasta el 30 de noviembre y permite volar hasta un año después de la fecha de reserva e incluye un cambio de fecha gratuito.