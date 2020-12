"Campo del inocente": Con una intervención, salteños rechazaron el proyecto del aborto

En medio de la discusión que se volvió a entablar en la sociedad argentina por el proyecto para legalizar el aborto en el país, profesionales de la salud y vecinos en general decidieron hacer una intervención urbana afuera del Materno Infantil, manifestándose en contra de la iniciativa.

Dicha intervención tuvo un mensaje especial: las cruces que colocaron en el Campo 20 de Febrero, lindero al nosocomio capitalino, representaban a los bebés que fallecieron a causa del aborto. Lo llamaron “Campo del Inocente”, simulando el cementerio donde debían estar enterrados los bebés fallecidos.

“Lo que queremos hacer visible en esta tarde es lo que significa cada una de esas vidas que se pierde en cada ILE. Un salteño que no tuvo ni un nombre, que no existe para el registro civil, que no fue enterrado. Cientos de valiosas personas que nos perdimos”, argumentaron los realizados del evento.

La intervención se realizó este 3 de diciembre, en el marco del Día del Médico, con un mensaje también para los profesionales. “Es para todos los que juraron defender la vida, en ese juramento al terminar los estudios e iniciar una labora propiamente humanitaria”, enfatizaron.

“Preparamos por cada niño salteño abortado a causa del Protocolo ILE, una cruz blanca. La cruz esconde en sí misma la historia del amor inmenso de un hijo inocente que muere. Y el dolor infinito y eterno de una madre. El blanco nos recuerda que fueron inocentes, condenados injustamente”, explicaron los detalles de la acción urbana.