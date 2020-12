Padres del Colegio Salesiano se manifestarán por los aumentos en la matrícula

Hay un malestar muy grande por parte de padres y alumnos del Colegio Salesiano de Salta Capital, ya que tras las irregularidades que tuvieron en el dictado de clases este año, desde la institución les aumentaron el doble la matrícula para el 2021 y la situación económica se hace insostenible para muchos de los padres, quienes pese a pedir ayuda o respuesta del establecimiento, no recibieron nada.

A través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, los padres dieron a conocer su enojo con el colegio Ángel Zerda, el “Salesiano”, dando a conocer que pidieron la reducción de la matrícula, ya que, la situación que muchos atraviesan económicamente, con dificultades o sin trabajo, les hace inviable el pago.

InformateSalta dialogó con Antonella, una de las madres quien dio un panorama más claro de lo ocurrido. “La situación es complicada, nos aumentaron más del 50% la matrícula y no vemos una respuesta favorable a nuestro pedido, hace una semana presentamos una nota pero hasta ahora no nos respondieron, el próximo paso es juntarnos en la entrada del colegio”, sintetizó.

En su caso, ella es madre soltera con dos hijos los cuales van al colegio, y con los altos costos se le hace imposible abonar lo que piden, al igual que otros compañeros que ya han decidido dejar el colegio. “En el grado de mi hijo mayor, de 30 chicos, 10 ya dijeron que se van, no pueden pagarlo; además este año los chicos de 5to supuestamente hacían la comunión pero no la hicieron, dijeron que desde el Arzobispado no les daban el visto bueno”, indicó.

Otro reclamo es por las falencias en el dictado de la currícula escolar y el poco contacto que tuvieron con los docentes. “45 minutos al día fue poco, solamente para consultar, los docentes mandaban las tareas y en las ‘clases’ los chicos solo consultaban lo que no entendía; nos hicieron pagar una plataforma solo para mandar y recibir tarea, luego por Zoom tenían 45 minutos de consulta”, aseveró.

“Tenían clases con docentes de matemáticas, sociales, lengua, solo 2 veces al mes”

En cuanto a la solicitud que firmaron 84 padres, esta madre dijo que habían más tutores de acuerdo pero “por temor y por estar en una ‘lista negra’ no firmaron, igual la situación es complicada”. Es por esto que resolvieron manifestarse a primera hora este jueves: “A las 8 de la mañana, nos vamos a juntar en el colegio, porque hasta ahora no tuvimos nada de respuestas”.

Finalmente, lamentó que desde la institución hayan actuado así, sentenciando que como familia educativa “nos sentimos abandonados, pensamos que esto nunca iba a pasar”.

“Ellos pregonan el amor al prójimo, la empatía y aquí no se está viendo eso”