J. V. González: "Entramos en una fase de relajamiento, sobre todo de los jóvenes"

El fin de semana que pasó dejó el foco de alerta epidemiológico puesto en dos localidades de Salta, en medio de la estabilidad que presenta en la curva de contagios. Estos lugares son Cafayate y Joaquín V. González, donde se contabilizó una importante suma de personas que se confirmaron como portadoras de la enfermedad.

Al respecto de esta situación y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el gerente del hospital de J. V. González, Eduardo Cuña, se refirió al panorama que presenta la comuna ante el coronavirus. “La situación es especial por el incremento de casos que se vienen detectando y que ha sido en concordancia con situaciones que se han ido liberando, con el fin de año”, indicó.

El profesional agregó que “estuvimos durante mucho tiempo con pocos casos, con muchas medidas restrictivas pero, cuando se dictó el distanciamiento y se liberaron actividades, entramos en una fase de relajamiento, sobre todo en cierto grupo etario” que es el de los jóvenes, aseveró.

“En González las reuniones públicas son de jóvenes adolescentes, el secundario hizo actos de colación, fiestas, algunas fueron con habilitación y otras no, al aire libre o cerrado”, subrayó el doctor quien remarcó en cómo la gente parece haberse olvidado de los resguardos: “Se produjo un olvido de todas las fases previas, se dictaron medidas de liberación y aquí se relajaron, se olvidaron que hay gente enferma”.

“Se han olvidado del uso del barbijo”

Acuña puntualizó que, si bien no tuvieron colapsos en el sistema sanitario, la mayoría de los contagiados fueron sintomáticos leves y algunos asintomáticos. Pese a esto “el relajamiento que hemos visto en González es en una frente muy especial, de adolescentes y jóvenes, si uno circula por la nove va a ver mucha gente joven en las plazas, en los parques que no usan barbijo, que no respetan el distanciamiento”.

Por último, por La mañana de CNN, el gerente manifestó que “la velocidad de contagio creció en estas últimas dos semanas” y ahora restará esperar dos semanas para ver cuál será el impacto del relajamiento y los encuentros que han tenido lugar durante los últimos días.