Fue al super, compró un producto "en oferta" pero nunca le hicieron el descuento

Una situación que vivió un salteño al aprovechar "una oferta" en un supermercado ubicado en el macrocentro de la Capital provincial sirve para que todos los compradores estén atentos ante este tipo de episodios, en este caso, que no cumplieran con el descuento que se ofrecía.

Un consumidor se comunicó con la redacción de InformateSalta para dar cuenta de lo que le pasó este jueves. “Ayer fui al Super Vea ubicado en Tres Cerritos, fui a hacer una compras y vi que había un jabón líquido para lavar la ropa” en oferta, comentó.

En el cartel del precio “decía $259 y al ladito tenía tachado $315,67, entonces aproveché porque estaba en oferta”, indicó este vecino agregando que, efectivamente, se llevó una unidad de este jabón. Si bien “cuando llegué a la caja no me percaté de ver si me hacían el descuento, hoy revisando el ticket, me doy con que nunca me hicieron el descuento”.

"Pagué los $351, la diferencia nunca me la descontaron al final”

El damnificado dijo InformateSalta que, para sacarse la duda, volvió hasta el supermercado donde pudo ver nuevamente el cartel de la “oferta” que nunca obtuvo. “Hay que alertar a la población sobre esta situación, en la que nos confiamos en los precios que ellos ponen y nunca te descuentan al final", concluyó.

