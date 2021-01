En el continuo análisis y seguimiento de la situación epidemiológica en la provincia, los profesionales de la salud son referentes a la hora de compartir sus apreciaciones y conocimientos en torno a este virus que, a un año de su aparición, continúa sorprendiendo a la ciencia.

En este sentido, el doctor Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, fue consultado acerca del posible rebrote de coronavirus, la campaña de vacunación y la posibilidad de que vuelvan las clases presenciales. Desentramando estos aspectos, el profesional aseguró que por el momento la situación está controlada: “Hoy por hoy, hay lugares en los hospitales para internar pacientes si así se requiere pero es el momento en el que todos los actores de la sociedad deben actuar”, dijo el médico ante Multivisión Federal.

“El miedo no nos debe paralizar y tienen que actuar cada uno en su rubro”

A estas palabras, el médico agregó: “Debemos trabajar todos de un modo diferente, no trabajar no es bueno, hay que acostumbrarse a salir y trabajar de un modo diferente, el personal del hospital está acostumbrado a trabajar de un modo diferente. Las aulas no son la excepción, los chicos deben volver con protocolos y viajar con protocolo y sin ningún tipo de riesgo. Se puede volver a hacer todo de un modo diferente”.

Insistiendo en materia de educación, Nallar apostó por el regreso a las aulas: “Hay que acostumbrarse a esta nueva realidad. Los docentes también deben poner de su parte, se ha hecho en otras partes del mundo, los docentes no deben ser la excepción, hay que salir a trabajar”.

Punto aparte fue su reflexión en torno a la medicina privada, como aliada de la salud pública para dar respuesta en caso de emergencias. “Sería importantísimo que las Obras Sociales revisen sus convenios con los sanatorios: los hospitales públicos no alcanzan y pensar que van a sostener a toda la gente es una utopía, eso no va a pasar”, expresó.

Refiriendo también a la población analizada, Nallar explicó que están midiendo el nivel de anticuerpos con distintas asociaciones para categorizar los índices. En este sentido, dentro de los equipos de futbol testeados, el 44% de los jugadores ya tenían anticuerpos. A este dato, Nallar suma: “dentro del hospital, un 35% del hospital tienen anticuerpos, en construcción el 71% de los obreros analizados tienen anticuerpos”. Si bien la cifra hace pensar que es un dato alentador, el médico advierte que eso no garantiza que la persona no se va a volver a enfermar. “Nadie está del otro lado del río”, afirmó.