Situación epidemiológica en Salta: "Estamos en un aplanamiento por la falta de testeos"

El doctor Antonio Salgado, epidemiólogo salteño fue consultado esta mañana en CNN Salta-94.7 por la situación epidemiológica en Salta, teniendo en cuenta que la jornada del jueves Salta registró 100 casos de COVID positivo, el número más alto en lo que va del año.

Ante esto Salado explicó que lo que ocurrió en Salta esta relacionado con el poco testeo que hubo y que hay. "El 60% son asintomáticos, al no haber testeos hay como un aplanamiento de la curva, pero un aplanamiento poco real"

Advirtió que a medida que haya más testeos habrá más casos y esto se nota a diario en la consulta médica con síntomas seudo gripales. "Hay muchas más consultas por síntomas compatibles con COVID. Imagínese que todo los síntomas que son seudo gripales son Covid no circula otro" remarcando que este virus no es estacional.

La ivermectina podría ser aprobada por la ANMAT

Salgado, uno de los defensores o promotores del uso de la ivermectina explicó a "La mañana de CNN" que es un antiparasitario, versátil, con efecto anti viral comprobado, pero por el momento es se lo indica fuera de prospecto.

"Sociedades científicas que van a avalar su uso. Un estudio de la universidad de Liverpool, habla de la eficacia de la ivermectina en la reducción de los casos letales es del 85% .Va haber una conversión mucho más clara de sociedades científicas como la Anmat" anticipó.

El COVID no mantiene una conducta estacional

“En el invierno hay alta circulación de virus, el nicho epidemiológico es de COVID pero también va haber virus influenza, es importante vacunarse para la gripe".

Remarcó que si bien no es estacional si el invierno lleva a las personas a estar en lugares poco ventilados y esto genera el contagio interpersonal y replicación viral.

A clases

El Epidemiólgo recordó que él es uno de los defensores de la vuelta y la permanencia de los alumnos en las escuelas, ya que la ausencia durante 2020 provocó muchas patologías en este grupo etario, tales como insomnio o parasomnia.

"Los chicos no son súper contagiadores no son una bomba biológica, es inherente al sistema inmunológico del chico. A una edad determinada ya tiene un sistema inmune deteriorado. Ellos tienen menos receptores"

Actividades y capacidad

Salado opinó que las medidas siempre fueron contradictorias durante la Pandemia y que las actividades aire libre como concurrir a una cancha tienen menos probabilidad de contagio que uno en un lugar cerrado.

“Manteniendo distancia física y el uso del barbijo, el uso de la mascarilla tiene que ser universal. Se le dio importancia a la vacunación como si fuera el mesías y usted imagínese que para vacunar a los grupos de riesgo va pasar mucho tiempo, pero no porque no compren vacunas sino porque no ay producción"

Por último recalcó que la vacuna es reductora de enfermedad pero la ivermectina reduce la transmisibilidad.