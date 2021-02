Vuelta a clases: Transportes escolares cobrarán 5000 el servicio durante el 2021

Con los días contados para el regreso presencial de los chicos a clases, siguen los preparativos para el tan ansiado comienzo del ciclo lectivo 2021 desde los distintos actores que forman parte de la actividad educativa. Entre ellos se encuentran los transportes escolares que “afinan detalles” de su protocolo para poder volver a trabajar, adelantando que el servicio costará 5000 pesos.

En las últimas horas el vicepresidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) Gustavo Serralta, mantuvo una nueva reunión con representantes de la Asociación de Transporte Escolar para trabajar en las sugerencias solicitadas por el COE en el protocolo y los resguardos a implementar dentro de la provincia durante las clases.

Al respecto InformateSalta dialogó con la presidenta de la Asociación, Nilda Bini, quien amplió los detalles. “Estuvimos charlando con Serralta con quien vimos los puntos y nos dio gusto que, como siempre, nos trataron bien ayudándonos con el protocolo que habíamos presentado a principios de febrero, vimos las modificaciones a hacer en tres puntos”, explicó.

“El protocolo debe ser firmado por los padres, deben saber qué se va a hacer para sus hijos”

A esto señaló que los arreglos son mínimos para que pueda ser aprobado. “Habían 3 puntos a modificar por cosas que no habíamos puesto bien, (por ejemplo) que vamos a sanitizar la combi cada vez que termina un viaje pero no decíamos quién iba a ser la persona encargada… son detalles, no grandes modificaciones de fondo”, manifestó la presidenta.

No obstante el tiempo apremia y “el protocolo tienen que estar antes que termine la próxima semana, así hacemos las modificaciones de, como ejemplo, separar la cabina de los pasajeros, como lo tienen los taxis”. Más allá de los arreglos, Bini recalcó que hay entusiasmo por volver a trabajar: “Nos estamos preparando con muchas ganas, ojalá tengamos un año donde el ‘bicho este’ no modifique tanto la vida de todos”.

Mientras tanto ya suenan los teléfonos consultado por los servicios. “Ya han comenzado las consultas de los papás, pero desde el viernes al domingo que vienen será el boom de los llamados, lo último es contratarnos”, contó Bini dando a conocer cómo serán los costos del servicio: “Ya definimos el precio, el costo del viaje completo era de $7000 ida y vuelta en un año normal, ahora lo vamos a cobrar $5000 porque los chicos no van a ir todo el mes”.

“Quienes nos conocen nos prefieren al uso del transporte público”