Apertura del Concejo: “Esperamos que el mensaje de la intendenta sea conciliador”

Fue en la mañana de este lunes cuando el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta realizó su sesión preparatoria, de cara al inicio del año legislativo ordinario el próximo 1 de marzo, ratificando en esta oportunidad a sus autoridades.

En ese contexto InformateSalta dialogó con el concejal Ángel Causarano, quien fue ratificado en su cargo de vicepresidente del cuerpo y que se mostró expectante por el año de trabajo que se viene por delante, remarcando en la necesidad de sesionar en medio de la campaña electoral.

Sobre el acompañamiento a las autoridades, dijo estar “muy contento, tuvimos un apoyo unánime a la fórmula que maneja el Concejo, le agradezco a mis pares, salvo la abstención de (José) Gauffin que no estaba de acuerdo, pero los 19 concejales aprobaron” su continuidad como la de Darío Madile y Laura García al frente.

“Esperamos un año de mucho trabajo, que a pesar de la pandemia podamos asistir al Concejo es un logro, más en un año electoral, será un año difícil pero estamos con muchas ganas de trabajar”, señaló el edil de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones.

En cuanto a la apertura del mismo, a cargo de la intendenta Bettina Romero, Causarano dijo que “estamos con expectativas, esperamos que el mensaje de la intendenta sea conciliador, donde no se olvide que está la gente en el medio de un año electoral, que se trabaje para reactivar el comercio, llevar obras a los barrios”.

Así, comentó alguno de los puntos más importantes donde cree que deben hacerse énfasis en las sesiones: “Las obras en los barrios, el arreglo de las calles en el centro donde hay una queja permanente de quienes circulan, reactivar la economía, trabajar en ordenar el centro, ordenanzas para la conectividad, reordenar el tránsito… temas que son candentes”, los definió.

Por último y en vista al año electoral que se avecina, Causarano espetó que los comicios no deberán interrumpir la labor del cuerpo legislativo municipal. “Sabemos que es un año político pero hay que trabajar, no olvidarnos que la gente es la que sufre y reclama, en esta campaña no debemos entreverar ni aprovecharnos de la situación de la gente, la pelea política es el 4 de julio y nosotros debemos trabajar como siempre lo hacemos”, concluyó.

