Femicidios: “Prácticamente no hay medidas para tratar al agresor”

En el primer programa de Central Policial a través de CNN Salta FM 94.7, el periodista y conductor Ángel Mansilla, dialogó con Matías Bertone, especialista en Neurociencia Forense sobre el femicidio. El profesional planteó inicialmente la necesidad de analizar si es un tema “que no sabemos cómo resolver o se hace a propósito porque atrás de los femicidios hay mucho movimiento de dinero”.

En ese sentido reconoció tener que “controlar” su “indignación” porque “se sabe mucho del tema y no sé si es la inoperancia en este tipo de cuestiones o persiguen otros intereses y no se está haciendo nada”. Para el especialista en la sociedad hay que acostumbrarse a hablar en términos de “los femicidas” porque no hay un tipo de femicida.

“Un delito es una acción y ahí nosotros nos tenemos que preguntar por las motivaciones de esa acción. Entonces no sabemos cuál es la motivación de las personas si no las estudiamos”.

“En los casos de femicidios podemos tener una persona que cree que está bien violentar a la mujer, cree que es la forma correcta de ser dominante ante ella, tiene una alteración en la construcción de valores, y otras que no creen que sea la forma correcta sino que tienen alteraciones en los mecanismos inhibitorios”, explicó y sostuvo que “la neurociencia forense tiene herramientas para evaluar la eficacia de los sistemas inhibitorios”.

Al ser consultado si hay medidas punitivas, cautelares para afrontar la problemática, el especialista dijo: “Es tomar ibuprofeno cuando uno tiene leucemia por ejemplo” y citó una causa del femicida Daniel Alejandro Bajeneta, conocido como “El Loco de Caballito”, quien apuñaló a su mujer en un bar con 200 personas. “Al policía que mató a Úrsula le quitaron el arma y la mató a puñaladas, entonces cuando la decisión de un femicida está tomada es difícil controlarlo con medidas cautelares”.

El profesional apuntó a que “supuestamente la ley de ejecución penal señala que hay que rehabilitar a la persona que está detenida. No hay prácticamente ninguna medida tendiente a ver cómo se trata terapéuticamente y judicialmente al agresor. Y en los casos de violencia de género el problema mayor está en los hombres. Tenemos oficina de violencia de género, comisaría de la mujer, fiscalía de la mujer, centros y un montón de recursos para el tratamiento de la víctima que está perfecto pero no puede ser que tengas cero para el tratamiento del agresor”.

¿Un femicida puede recuperarse?

“Hace falta mucha investigación, no hay una clase de femicida sino varias. Creo que hay algunos casos que sí y otros que no”, y señaló a modo de ejemplo la causa del doble femicida de Villa Urquiza, Juan José Bianco, quien asesinó a su mujer y a su hija de 9 años. “El tipo era muy dependiente de su pareja, novios desde la adolescencia. Cuando la mujer lo dejó no vio otra salida que matarla a ella y a su hija, y luego intentar quitarse la vida. Ese tipo de personas pueden recuperarse, hay otros casos psicopáticos que disfrutan hacer daño y que muy difícilmente se puedan recuperar. Hay que estudiar mucho sobre la motivación que lleva a cometer determinada acción”, concluyó.