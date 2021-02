Los tremendos chats "de hermanos" Maradona, la feroz interna y la ruptura del bloque

Varios chats pertenecientes a grupo de WhatsApp compartido por Dalma, Gianinna, Diego Jr. y Jana Maradona, y Verónica Ojeda, salió a la luz mostrando discusiones sobre la sucesión y pertenencias del astro fallecido, duras críticas hacia Matías Morla y varias peleas.

"Vamos a tener que resolver cosas desagradables. Hoy un chico se presentó en el cementerio con un abogado y la prensa para sacar el cuerpo de ahí", puede leerse declarar a Dalma en alusión a Santiago Lara, quien asegura ser hijo de Diego y busca hacerse una prueba de ADN.

"Un asco", apunta Diego Jr. “Lo único que genera es prensa y queda mal él", aporta Jana a lo que Dalma responde "entiendo que vos y Diego se sientan identificados con la búsqueda de identidad, pero esta no es la forma".

Durante el 1° de diciembre de 2020, los hermanos comienzan a hablar de la sucesión luego de que Jana presentara un escrito a la Justicia al respecto, y hablan

-Gianinna: No se están manejando para nada bien desde la fiscalía.

-Dalma: En eso estamos todos de acuerdo. No me deja tranquila lo que pueden llegar a mostrar de la casa de papá. No sé qué tanto suma a la causa que todo esté en la prensa.

-G: ¿Estarían de acuerdo en ir a guardar las cosas aunque no puedas venir?.

-Verónica: Después del fallecimiento de su papá y que lo retiraran, los empleados se quedaron solos en la casa. Es algo que a mi me preocupa. Los objetos personales, el neceser con elementos de higiene. Todo.

-G: No se llevaron nada los empleados. El neceser de Vuitton está en el baño. Yo les dije que no tenía nada que ver. Que no se les ocurra. Sin embargo ayer nos hicieron revisarles todos, hasta las bombachas. Si alguien se llevó algo de papá, no fueron ellos.

-D: No perdamos la reunión de hoy que bastante costó realizarla. Todos queremos lo mismo. Que se sepa la verdad y que papá descanse en paz. No voy a permitir que esto sea un caso para la tele y que nos tengan a todos boludeándonos.

-G: Todos queremos lo mismo. Saber la verdad. Cuidemos las formas. Tengo un hijo de 11 años que lee, escucha y no merece ver que se diga que su abuelo se podría haber salvado de hacer las cosas distintas.

-Jana: Pregunta. ¿Saben dónde quedaron las cosas que le regalaron a papá el día del velorio?

-D: Las tienen ahí ellos. A disposición nuestra, obvio, pero tengo entendido que quedaron ahí.

-J: Bien. Entre todo lo que sucedió, no me di cuenta de eso.

-D: Preguntan de Presidencia qué se hace con las cosas que le tiraban a papá el día del velorio. Mil disculpas pero es un tema del que no me quiero hacer cargo.

-G: Podríamos dárselas a los chicos de la Iglesia Maradoniana.

-Diego Jr.: Sería lindo.

Todos contra Morla

Luego, todo el grupo coincide en criticar a Matías Morla.

-Dalma: Quisiera lanzar un hashtag de dónde está el abogado. ¿Mucho bardo o no va?

-Gianinna: Te banco en todas

-Jana: Estoy de acuerdo, pero primero me gustaría que esté con las cosas de papá para tener una reunión tranquilo. Que nos diga cómo van a conservar eso. Ir por las buenas. Llamarlo y si no contesta, carta documento.

Después de intentar comunicarse con el abogado, Jana pregunta por el certificado de defunción y Dalma contesta que ella es quien lo tiene.

-Gianinna: Morla me dijo ’¿de parte de qué hermano me llamás?’.

-Dalma: Cínico hijo de p... lo odio.

-Jana: Bueno. Esto es un pasito. Que te dé día y lugar para reunirnos.

-Diego Jr.: Ok.

-Jana: Nosotros sabemos quiénes somos los hijos de Diego y que estamos pidiéndole lo lógico a quien fue el administrador de papá en vida.

-Diego Jr.: Esta parte es muy triste.

-J: Lo pedimos de manera amable y como corresponde, y por supuesto que lo tenemos que presentar en la Justicia.

Dalma indica que ella y Gianinna se iban a presentar como damnificadas en la causa. Jana contesta que hará lo mismo pero que necesita el certificado de defunción.

-Dalma: Alguien se presentó para hacer la sucesión en Capital. ¿Saben algo?

-Jana: Nos presentamos con mi abogado en Capital porque él entiende que debe tramitarse ahí.

-D: Por eso hablábamos con Gianinna de competencia, para que los abogados charlen y presentarla en conjunto. Competencia es el lugar donde se presenta el juicio, no de competir.

-Gianinna: ¿Por qué no hablan nuestros abogados y listo?

-Verónica Ojeda: Jana, ¿tu abogado como se llama? ¿Nos podés pasar el teléfono, por favor?

-D: Creí que habíamos quedado en que nos presentábamos todos en el mismo lugar.

-J: Para Gustavo no debía tramitarse en San Isidro. Por eso queríamos charlar antes de que alguien se presente.

-D: Pero tenía entendido que nos presentábamos todos en el mismo lugar. Tampoco me avisaste que te presentabas en Capital.

-J: Yo ofrecí hacer la presentación en conjunto.

-D: Por eso pensábamos que estábamos todos en la misma.

-J: Vos no avisaste que presentabas en San Isidro y yo no tengo problema.

-D: Sinceramente pensé que no había otro lugar para hacerlo. Nunca creí que podía pasar esto.

-J: Es simplemente lo que evalúa cada abogado.

-D: A mi tampoco me dijiste que te presentabas hoy en Capital. Dijimos que hablaban los abogados. Si no lo hubiese hablado, pensé que era el único lugar.

-J. Dijimos que lo íbamos a charlar cuando todavía no sabía que ya estaba hecha la presentación.

-D: Yo dije que era algo urgente.

-J: Esto lo dije ayer. Ambos escritos nos nombran a los 5.

-D: Lo dije mil veces ayer.

-D: El mío se lo pasé a Jana. Aunque se me hubiera gustado no enterarme por la tele. Ya arrancamos mal. Pero bueno, evidentemente las cosas que van a ser así a partir de ahora.

-J: Yo propuse presentación conjunta y una charla previa para llegar a un acuerdo.

-G: ¿Cómo voy a estar en el escrito si no me presenté?

-D: ¿Cuándo querías hacer esto? Figuran todos los hijos.

-D: Lo podrías haber evitado pero decidiste hacerlo igual. Yo presenté ahí porque estábamos todos en la misma.

-J: Te presentaste sola cuando habíamos podido hacerlo en conjunto. Te presentaste sola. Así que lo hiciste sin consultar y solo que avisaste después de hacerlo.

-J: Mientras estaba en Tigre, vos estabas presentándote por la sucesión. Podría haber hecho lo mismo argumentando que es urgente. Me equivoqué en no avisarles y pido disculpas, pero igual me encargué de la seguridad de la casa y qué hacer con las cosas.

-D: Yo avisé cuando estaba reunida con mi abogado y que había que hacer algo urgente. Yo no hice nada sin que nadie sepa. Con las disculpas no hacemos nada porque te presentaste sola en otro lado y LO ÚNICO QUE HACE ESTO ES DEMORAR LAS COSAS.

La ruptura

La conversación continúa el día siguiente con una discusión sobre el audio que Morla le mandó a Gianinna y que se dio a conocer en Intrusos.

-Giannina: Buenas. Tengo un montón como para que Rial tenga el audio que me mandó Morla si yo solo se lo mandé a ustedes. No sé cuál es el fin, pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado.

-Verónica Ojeda: Es increíble.

-Dalma: Este grupo no va más. Es el único lugar en el que estaba el audio. Nos comunicamos individualmente.

Así fue como el grupo de los hermanos Maradona y Verónica Ojeda llegó a su fin: con los ánimos caldeados por la presentación judicial de Jana en Capital, la filtración al periodista de América fue la gota que rebalsó el vaso. /Big Bang News