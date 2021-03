“Murió con la remera mojada, no sé si se había orinado”

A más de tres meses de la muerte de Diego Maradona se siguen conociendo los testimonios de su entorno y de las personas a cargo de su cuidado que la Justicia recopiló en la causa en la que se investigan las circunstancias que llevaron a este final. En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito leyó algunas de las declaraciones, entre las que sobresalió por su crudeza la de Jonathan Espósito, el sobrino del astro.

“Mi tío se movía por la casa, caminaba, tenía un plan de medicación asignada que siempre le dábamos. Sin embargo, muchas veces no quería tomarla”, leyó De Brito, y agregó que Espósito señaló que su tío tenía un estado de ánimo con “altas y bajas”.

Tras señalar que Maradona “no tocó nunca una botella de alcohol” después de su internación, Jonathan contó cómo fue la última vez que vio con vida a su tío. “Fue en la noche de ayer, 24 de noviembre de 2020, cuando siendo aproximadamente a las 23, entré con el enfermero para darle la medicación”, explicó en la testimonial.

“Lo vi bien, pero le vimos la remera mojada y se la quisimos cambiar, pero no quiso. No sé si era por transpiración o porque se había orinado encima, porque le solía pasar. Calculo que porque retenía líquido o no llegaba al baño. Esto no me sorprendió porque era un síntoma de que estaba bien”, señaló Espósito, en referencia a que los actos de ‘rebeldía’ de Maradona eran tomados como signos de buena salud por sus allegados. /Ciudad



Mirá el video: