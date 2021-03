VIDEO: Duro cruce entre Javier Diez Villa y José Urtubey por la reforma constitucional

Con el visto bueno de la Legislatura, está en marcha el proceso para la Reforma de la Constitución de Salta, quedando al pendiente la conformación de la convención constituyente con la elección de los convencionales el próximo 4 de julio.

Sobre uno de los principales temas del año el debate tuvo lugar en la nueva emisión de InformateSalta por Canal 9 Multivisión, donde referentes de distintas áreas analizaron el objetivo de la reforma y dieron sus miradas personales sobre el tema.

El diputado Javier Diez Villa resaltó que el proceso de reforma “no fue algo rápido, el gobernador presentó el proyecto en abril del 2020, no fue una decisión apresurada”. A esto señaló que “todos tenían conocimiento de los alcances de la propuesta”, con lo cual ahora será el turno “de cada espacio político de postular como convencionales a las personas con el conocimiento para la redacción de la reforma”.

“La oportunidad no es desacertada, es importante que se pueda convocar a los convencionales”

Por su parte el abogado Federico Vanni fue un poco más crítico: “Más allá de estas cuestiones, de limitar los mandatos, de aumentar tiempo en el caso de los concejales, el fondo de la reforma no se conoce, está la necesidad y en eso estamos de acuerdo que era necesario”, reconoció.

Mientras tanto el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, se mostró en contra del debate de la reforma en el contexto actual de Salta. “Que haya salido por extraordinarias no es lo habitual y creo que la temática es pobre, cuando uno reforma una constitución no puede limitarse a los mandatos, creo que debe haber una sola reelección y no presentarse más, igual que la Corte”, propuso.