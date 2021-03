Caso Rangeón: la ex modelo dijo que fue abusada “por lo menos 100 veces”

Ante la justicia, la joven un extenso relato de una vida de abusos sexuales, golpes, violencia psicológica, económica y otros sometimientos que padeció entre 2010 y 2017, cuando vivió bajo la protección del productor de modas.

En su denuncia, y posterior declaración, la víctima aseguró que fueron siete años de tormentos los vividos al lado de Pablo Marcelo Rangeón, el conocido productor de modas local, quien permanece detenido por los hechos denunciados por la ex modelo.







InformateSalta pudo conocer en detalle la acusación realizada por la ex modelo, relato que le será expuesto a Rangeón este lunes, cuando se presente ante el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, quien lleva adelante la investigación del caso.

En su denuncia, radicada el 1 de marzo pasado, la ex modelo sostuvo, en parte, lo que ya había mencionado a través de las redes sociales respecto a cómo conoció al acusado, quien le ofreció trabajo y un lugar donde vivir, cuando se hallaba sola y con una hija de 2 años.

Al explayarse sobre este aspecto, la joven indició que a Rangeón lo vio por primera vez en el boliche Club XXI, en el año 2009, cuando concurrió al local bailable con una amiga, quien también lo es del acusado. Dijo que la misma era modelo de la agencia del acusado y fue quien se lo presentó al productor.

“Nos sacamos una foto y él me dio una tarjetita personal de la escuela de modelos. Al tiempo, lo llamé porque necesitaba trabajo y me citó para una entrevista”, relató la ex modelo, quien reconoció que en ese encuentro “charlamos un montón, nos hicimos como amigos. Le conté toda mi vida, lo mal que la había pasado siempre y que quería estudiar Criminalística, que necesitaba dinero para pagar la carrera y que no tenía donde vivir”.

Además, mencionó una difícil situación familiar, en la cual la madre padecería trastornos psiquiátricos. Después de esa charla, la joven contó que comenzó a trabajar en la agencia de modelos (Fashion Models Salta), donde realizó tareas administrativas, organizaba eventos y “hacía de todo”.

Explicó que, al momento de acordar el pago por sus tareas, Rangeón le dijo que tenía una amiga, ex novia, quien es dueña de unos departamentos de calle Buenos Aires al 100, donde la agencia también posee una oficina, por lo que acordó trabajar allí y vivir en un departamento de ese edificio, a cambio de su sueldo en la agencia.





Toqueteos y lugares VIP

Agregó que una semana después de concretar este trueque, Rangeón la fue a buscar a su departamento para salir a bailar. Lo hicieron junto a cinco chicas de la agencia. Sostuvo que esa noche comenzó a darse cuenta del “trato” que el productor tenía con las jovencitas, pues las “toqueteaba mucho”.

“Les ponía la mano en la cola para sacarse fotos…las abrazaba todo el tiempo o se enojaba si nos alejábamos”, afirmó la ex modelo, quien resaltó que con estas acciones todo resultaba muy incómodo, no obstante, la joven siguió relacionada con el acusado, situación que justificó por razones económicas.

En otro tramo, y para describir cómo se movía Rangeón, contó que, en otra salida ya en el año 2010, también con varias chicas de la agencia, salieron a hacer la “previa” y después terminaron en Club XXI, un lugar que, al parecer, era su base de operaciones.

“Cada vez que salíamos era lo mismo, solo mujeres y él; y cuando íbamos al boliche, nos ubicaba en el VIP, nos traía tragos y Champagne”, obviamente, las chicas solo bailaban con él, quien se encargaba de darles todos los gustos.



Golpes y abusos

Al referirse a los golpes, la ex modelo contó que en una de las salidas perdió en conocimiento y al día siguiente, domingo, se despertó y estaba desnuda en su cama, en su departamento, sin saber qué había sucedido. Dijo que luego apareció Rangeón, quien tenía llave del inmueble, y le dijo que se había embriagado.

Reveló que muchas veces le pegó sin razón. “La primera vez fue un día que volvimos de un boliche…me llevó a mi casa y, cuando salí del baño, estaba acostado en mi cama, y en eso lo agarré del brazo para despertarlo y él me pegó una patada en la cara”, contó.

Acto seguido, según afirmó, el acusado comenzó a propinarle golpes de puño en la cara hasta dejarla inconsciente. Al despertarse, al otro día, “estaba tirada en el piso con la mandíbula trabada de los golpes” que recibió por parte del acusado.

Con respecto a los abusos sexuales, en tanto, la joven sostuvo que comenzaron en el año 2010 y se extendieron hasta 2016, y que siempre fue obligada a tener relaciones sexuales, hechos que sucedían en un mono ambiente que el productor tenía en barrio El Huaico, o bien, en el departamento de calle Buenos Aires o en otro edificio de calle General Güemes.

“Los abusos siempre empezaban con golpes, me sostenía de las manos…me sacaba la ropa por la fuerza y me tiraba en la cama”, donde era sometida sexualmente. “Esto habría pasado por lo menos 100 veces”, aseguró la joven.

En otro punto de su declaración, sin embargo, la joven señaló que siempre, antes de los abusos, era drogada por el acusado, lo que no guarda relación con parte de su relato en torno a los abusos y los golpes, situación que seguramente será dilucidada por la fiscalía.