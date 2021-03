Ganancias: "Que quede atado a la inflación, ésta será la discusión”

El Congreso se alista para tratar entre sus primeros proyectos del año legislativo ordinario el proyecto que busca elevar el piso del impuesto a las ganancias, con el cual se prevé que cerca de 10.000 salteños se verían liberados del tributo.

A la espera de las sesiones y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el diputado nacional Miguel Nanni se manifestó al respecto adelantando que Juntos por el Cambio acompañará el proyecto, esperando un debate intenso respecto a cuánto deberá ser el piso del impuesto.

“Es muy difícil estar en desacuerdo, nosotros desde hace mucho tiempo veníamos pidiendo que se suma el mínimo no imponible, pedíamos hacerlo en sesiones extraordinarias en los últimos días de enero, luego en febrero”, recordó el legislador en primer lugar.

No obstante recalcó que “el debate ya no es si estás o no de acuerdo, sino en el piso de esta ley, muchos hablan de $150.000, queríamos que sea un poco más, ese impuesto a fin de año va a quedar desactualizado con la inflación” que aflige a los argentinos.

“Estamos discutiendo que sea una ecuación financiera y no un tope numérico, que quede atado a la inflación, ésta será la discusión”, recalcó el diputado quien también analizó que Ganancias “le pega a gente que cobra $40.000, a gente con un piso muy bajito, estamos viendo de subir ese piso y será clave”.

Dicho esto Nanni reconoció que, con la suba del piso, “la caja del Estado queda más flaca y coparticipa menos, aquí tenés el dilema de dónde tener la plata, esto hará que el Estado recaude menos pero me parece correcto, no ha habido ciclo político desde hace 15 años que quiera eliminar el impuesto paulatinamente, el Gobierno tiene el acompañamiento de la oposición”, concluyó.