Coronavirus: “Todavía no llegó la segunda ola, pero va a ser inevitable”

A pesar del clima de relajación que se aprecia actualmente, continuamos conviviendo con la pandemia de coronavirus. Nuevas cepas, segunda ola, vacunas, anticuerpos: son numerosos los aspectos a tener en cuenta para evitar enfermarse y contagiar. En este aspecto, el Gerente del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar dialogó con radio CNN Salta - 94.7 MHZ para aclarar algunos aspectos.

Luego de haber superado su diagnóstico de Covid-19, Nallar explicó que la manera en que cada persona sortea la enfermedad depende de la persona y de la carga viral que reciba. “Es fundamental cuidarse, ya llevamos un año de pandemia y tenemos que aplicar lo aprendido”, afirmó el profesional.

En este punto, recordó los pilares básicos para cuidarse del virus: el uso de barbijo, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios, entre otros.

“Estos cuidados los tienen que tener todos, aunque ya se hayan enfermado o estén vacunados. Hay cepas con las que no se sabe si la vacuna es efectiva o si los anticuerpos generados serán efectivos”

Sobre este punto, el gerente del Hospital Oñativia explicó que “una persona con anticuerpos puede contraer el virus en sus fosas nasofaríngeas y él no se va a enfermar pero va a contagiar”.

Segunda ola y vacunación

Otro aspecto por el que fue consultado Nallar en La Mañana de CNN, fue el posible rebrote ante la tendencia de aumento de casos. En este sentido, el gerente del nosocomio no dudó en reafirmar que será algo inevitable: “Todavía no llegó la segunda ola, pero va a ser inevitable. No hay razón para pensar que no llegue a Salta. Decir cuándo ocurrirá es tirar una moneda al aire pero quizás sea en 3 o 4 semanas”, aseveró.

Para finalizar, Nallar indicó que la vacunación debe “ser estratégica”: ”Una vacuna puesta en una persona que no es grupo de riesgo, es algo desperdiciado en este momento", dijo, añadiendo que debe contemplarse al personal de salud del sector privado. “Hay que vacunar al grupo de riesgo”, concluyó.