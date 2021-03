Manuel Santiago Godoy: "No sé por qué figuro en la lista, no me vacuné en enero"

Con la difusión del listado, por orden del gobernador Gustavo Sáenz, de las 22 personas consideradas “personal estratégico” para recibir la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, comenzaron las repercusiones por los nombres que aparecen enumerados.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el diputado provincial Manuel Santiago Godoy, quien aparece entre los mencionados, salió a despegarse del escándalo sentenciando que él tramitó su vacunación mediante los turnos que se otorgan en el sistema telefónico 148.

“Tengo 72 años, no soy personal estratégico, no soy especial, no soy nada”, aseveró en primer lugar agregando que “el 19 de febrero me comenta una farmacéutica amiga que se había inscripto (para ser inoculada), a las 12 empiezo a llamar al 148” para registrarse.

En #AgendaCNN Manuel Santiago Godoy: "No sé por qué figuro en la lista. Si Uds. hacen las cuentas, yo nací en el 48." — CNN Salta (@CNNSalta) March 17, 2021

Del mismo modo aseguró que recibió la primera como la segunda dosis, la cual se la aplicaron el sábado pasado, cumpliendo lo dispuesto por el plan de vacunación. “En el (Hospital del) Milagro atienden la cola como corresponde, las 15 personas”, recalcó para indicar que cumplió con las pautas para aplicarse la dosis.

Sobre su vinculación con la ‘vacunación estratégica’ y su nombre incluido en el listado, se animó a apuntar al ministro de Salud, Juan José Esteban. “Esto es una cosa increíble del ministro, yo lo había defendido, vi que le había dado una impronta distinta a la salud pública” tras la salida de Josefina Medrano, “tal vez la pandemia lo confundió, cree que aún soy presidente de la Cámara (de Diputados), para tomarlo como ironía”, se jactó.

En #AgendaCNN Manuel Santiago Godoy: "Mi mujer se vacunó junto conmigo. Los dos llamamos al 142 y esperamos como cualquier ciudadano." — CNN Salta (@CNNSalta) March 17, 2021

Sin ánimos de opinar sobre la situación de los otros vacunados, Godoy consideró que “en el tratamiento del Covid, creo que el Gobierno de la Nación está haciendo las cosas bien, la Provincia también, si cometen errores es razonable que así sea, es una situación especial para la que nadie te votó”.

“No tengo ninguna crítica, es difícil gobernar es pandemia, me parece una situación difícil para todos los salteños”.