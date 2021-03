Macri presentó su libro en tono de campaña: “Vamos a volver al poder”

Frente a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, el ex presidente Mauricio Macri presentó en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires su libro Primer Tiempo, en el que repasa sus cuatro años al frente del gobierno de la Argentina

En ese marco, aseguró que el espacio tiene que trabajar para ganar la presidencia en 2023 más allá de los nombres. “La transformación no tiene que ver específicamente con quien la lidera, tiene que ver con el compromiso de muchos”, expresó.

Rápidamente, el ex jefe de Estado se metió en la cuestión electoral. “Lo bueno y lo malo es que el 2023 no va a tener nada que ver con el 2015. Este Gobierno que no hace más que profundizar la crisis económica y social va a llevar a un nivel de entendimiento en todos los argentinos que permitirán que, con mayor apoyo político por las elecciones del 2021 y el 2023, Juntos por el Cambio vuelva al poder con una enseñanza adquirida"

En este tren, criticó fuertemente al gobierno de Alberto Fernández: “El nuevo ciclo kirchnerista volvió con más determinación a alterar las reglas de juego. Estamos discutiendo en qué democracia vamos a vivir y si vamos a poder sostener. Que no se persigan jueces, periodistas, ni a nadie por pensar distinto. Nos gustaría dialogar con la verdad sobre la mesa”.

“El populismo trabaja sobre destruir el futuro para vivir el presente, y cuando terminan de fracasar, dejan tierra arrasada, pero esta vez es el final, porque este proceso de falsear la realidad, un día dicen una cosa y otro otra, es complejo luchar contra eso, genera una enorme confusión”, completó.