Miguel Isa: “No veo un liderazgo en la oposición”

En la jornada de ayer Alberto Fernández asumió la presidencia del Consejo del Partido Justicialista, luego de casi cinco años de presidencia de Gioja. El acto llega a casi un mes de la asunción de Miguel Isa como presidente del PJ salteño.

Bajo este contexto y desde los estudios de radio CNN Salta, el dirigente ofreció un diagnóstico de cómo percibe la actualidad del partido indicando que se vive una “revolución positiva”.

“El PJ tenía una puerta giratoria por la que entraban y salían personas, basado en una política dirigida para que aparezca el individualismo”, indicó el ex intendente y vicegobernador, reflexionando en torno a la elección de la gente, volcada a nombres conocidos. “Hoy si no sos conocido es difícil llegar porque la gente vota individualidades, no vota plataformas políticas proyectos doctrinas”, añadió.

“Hay 47 partidos presentados en la Justicia, pero no se saben ni los nombres”

“Los peronistas están volviendo a su partido”, indicó Isa en La Mañana de CNN, haciendo un análisis de la asunción de Alberto Fernández en el PJ nacional y comparándolo con la situación del actual Gobernador Gustavo Sáenz, sobre quien opinó: “Sáenz era de la juventud peronista, fue senador por el peronismo, presidente del Concejo Deliberante por el peronismo, hay quienes buscaron una salida y han vuelto al partido por el brazo político que es la CAP”.

“Tenemos un partido movilizado que se reúne con la CGT, con referentes mujeres, con jóvenes que participan. Vemos un partido que empezó a movilizarse y a debatir"

Antes de finalizar, el dirigente aseguró que no ve liderazgo en la oposición y que contrariamente a lo que dicen algunos sectores, el PJ no se encuentra roto, ni fragmentado: “Tenemos 40 intendentes de los 60 que hay, 17 legisladores de 60, 9 senadores de los 21. Tenemos representación y vamos a recuperar bancas para reorganizar el peronismo".