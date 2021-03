Antonio Marocco: “Hay oposición cuando hay ideas en debate”

La conformación del Frente oficialista es la principal preocupación del sector que apoya la gestión de Gustavo Sáenz para las elecciones del próximo 4 de julio. El vicegobernador, Antonio Marocco, y principal aliado político indicó en Sin Vueltas de InformateSalta que se encuentra dialogando con todos los sectores políticos para conocer sus ideas.

“Es el momento de sentarnos a hablar, porque aparece media lejana la oposición. Hay oposición cuando hay ideas en debate, cuando no hay ideas pareciera que la oposición es oposición, por oposición misma” recalcó Marocco, dejando un llamado al diálogo como lo hace Sáenz constantemente en sus discursos.

El dirigente indicó que existe un sector del Frente de Todos y el presidente Alberto Fernández, y por eso es fundamental poner las ideas en debate, “para poder decir somos oficialismo o somos oposición. Es lo que estamos demandando, poner sobre la mesa, qué ideas queremos sobre la provincia de Salta”.

Como ejemplo de la falta de dirección, Marocco señaló en Sin Vueltas de InformateSalta lo sucedido en la Cámara de Diputados de la Nación en el debate por la prórroga del biocombustible. “Yo escuche en la tercera reunión del Foro del Consejo Regional de los Gobernadores del Norte Grande que el presidente dijo el biocombustible es una política de estado” dijo el vicegobernador, sin dejar de decir: “Vemos sectores que son acompañantes de los proyectos de la prórroga de los biocombustibles que no hacen quórum, los del norte y otros de las latitudes del sur que son acompañantes en el pedido de los biocombustibles que no participa, es como que es algo que no produce definiciones”.

Finalmente, indicó que él no pertenece al Frente de Todos, sólo apoyo al sector durante la elección presidencial de Fernández – Fernández. “Pero en lo local ellos armaron un frente y yo creo que tienen todas las posibilidades de poner sobre la mesa, que discutamos ideas sobre qué provincia queremos” concluyó dejando la puerta abierta.