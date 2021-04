El asesino de los hermanitos Leguina quedaría en libertad en 2023

En menos de dos años el asesino más importante en la historia criminal de Salta, Marcelo Alejandro Torrico, autor junto a un cómplice del secuestro, violación y asesinato de los hermanitos Leguina en 1998, debería quedar en libertad tras cumplir 25 años de condena.

Así lo dejé entrever la jueza Ada Zunino, quien tiene a su cargo la causa desde hace tres años, en diálogo con Central Policial por CNN Salta -94.7 MHZ- sosteniendo que no existe ningún hecho que pudiera significar un agravante en la pena impuesta al despiadado asesino, ni siquiera la fuga que protagonizó en 2006 donde estuvo ocho meses prófugo de la justicia.

Consultada por la libertad del reo, apuntó que “la condena del señor Torrico se vence a fines del 2023. Con él tengo un trato asiduo dado que interpone recursos de habeas corpus por distintas cuestiones que se suscitan por su encarcelamiento”. Dicho esto explicó que en el país “no hay cadena perpetua, es una cuestión semántica, es decir, no hay reclusión de por vida”.

Explicando la cuestión jurídica argentina, Zunino señaló que no se trata de algo “discrecional” sino que es “obligatorio” donde los jueces están para hacer cumplir las leyes: “Si yo como jueza de la provincia encuentro las pericias psicológicas donde señalan que la persona no reviste ningún grado de peligrosidad y me niego a darle la libertad la provincia estaría recayendo por mi accionar en una responsabilidad civil donde Torrico podría interponer una acción por daños y perjuicios contra la provincia”.

Según informes periódicos Torrico tiene buena conducta en el sistema carcelario por lo que “se ha solicitado una nueva pericia psicológica desde el Poder Judicial, entiendo que el señor Torrico tiene sus excusas o sus reticencias a ser evaluado nuevamente por el Sistema Carcelario porque dice que ya tienen un preconcepto acerca de su personalidad”. De todas maneras, la magistrada recalcó que por más que una pericia psicológica indique que se trata de un individuo peligroso “no puedo condenarlo porque sea peligroso porque estaría condenando una personalidad y no un acto”.

“Sería una gran posibilidad que Torrico a fines del 2023 quede en libertad, hay que seguir evaluándolo para ver qué rasgos surgen, si surge alguna enfermedad psiquiátrica o no”

Zunino agregó a este panorama que “todavía pueden suceder un montón de hechos humanos (hasta que el reo sea liberado); hasta que a Torrico no le llegue la fecha de agotamiento de la pena seguirá preso. Y seguirá en esa condición hasta que haya una resolución judicial que le de la libertad”.

Por último, contó que el preso “no tiene antecedentes penales por la fuga que cometió. No me consta en el expediente, lo busque y no tengo actuaciones sobre esa fuga. En su época deberían haber instruido cuando ocurrió el hecho, había otra disposición de la Justicia, ahora estamos en un Sistema Acusatorio, deberían haber formulado un cargo penal”, apuntó acerca de la fuga del penal de Villa Las Rosas en 2006. “Hay que ver cuáles fueron las razones, evidentemente en su momento no hubo una actuación por parte del Ministerio Público Fiscal y si la hubo no se cuál fue el destino de esa actuación. Yo no lo tengo en el expediente, pedí sus antecedentes y no figura ningún delito semejante, sí figuran los delitos por los cuales se le impuso la pena máxima en ese momento”, concluyó.