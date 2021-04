Entre el 20 de abril y mayo prevén la llegada de una segunda ola "muy fuerte"

Con los números de casos dando cuenta de la instalación de la segunda ola de coronavirus en Argentina, hay cierto temor sobre lo que pueda pasar con los contagios, el sistema sanitario y cuándo podría llegar “el pico”, el cual se estima que sería en pocos días.

Así lo señaló en diálogo con InformateSalta el gerente del hospital Oñativia, el doctor Marcelo Nallar, consultado sobre qué pronósticos se manejan de la llegada del pico. “Tenemos excelentes autoridades en el Ministerio de Salud como en el COE, tienen mucha experiencia y han manejado bien la pandemia y, si bien hacer numerología es difícil, coincido que para el 20 de abril, para fines de abril o en mayo sería inevitable la llegada de una segunda ola muy fuerte que va a ocasionar más daños que la ola de septiembre”, previno.

Dicho esto el doctor también compartió su preocupación ante el flagelo de las fiestas clandestinas o las reuniones como focos de transmisión del virus. “Hay eventos que son supercontagiadores, son las reuniones donde no se respeta la distancia, con el frío se hacen en ambientes cerrados y hay conglomeración de gente, esto los vuelve eventos propagadores”, recalcó.

A esto sentenció que “la gran amenaza de la pandemia son los jóvenes, son quienes participan en esos eventos sociales quienes, al tener contacto con el grupo de riesgo, hace que se complique la situación sanitaria” en caso de necesitar internación, estando los hospitales con sus capacidades colmadas.

No obstante, Nallar reconoció que además de la cuestión virológica está “la pandemia socioeconómica, hay gente que no se puede quedar en casa o cerrar sus negocios porque no tienen ingresos suficientes”, por lo tanto esta cuestión “exige a las autoridades sanitarias a medir la balanza y ser cuidadosos al declarar una cuarentena (…), sería importante movernos con nuestras estadísticas para una cuarentena administrada”.

Cabe recalcar que el gerente del Oñativia no es el primer en dar este marco temporario sobre la posible llegada del pico de casos. El primero fue el presidente del COE, Francisco Aguilar, al reasumir al frente del Comité. “La segunda ola dijo que llegaría en 30 días o antes”, dijo el pasado 31 de marzo.

El segundo fue el secretario de Salud de la Provincia, Martín Pedrazzone Flores. “Calculamos para el 20 de abril un aumento, un pico, estamos preparándonos para eso de la mejor manera para seguir respondiendo”, declaró por CNN Salta.