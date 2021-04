Segunda ola en Salta: "Debemos apuntar a la detección precoz de los casos"

Preocupa la situación que vive por estas horas el país, con la segunda ola de coronavirus haciéndose sentir, en base a los contagios que se están contabilizando. En ese sentido Salta se prepara para lo que pueda venir, reforzando el sistema y apostando a los testeos.

Así lo señaló en su visita a InformateSalta, conducido por José Zambrano y Noelia Pandolfi, por Canal 9 Multivisión, la secretaria de Desarrollo Organizacional, Verónica Guzmán, quien primeramente dio un panorama del estado epidemiológico de la provincia.

“En Salta la situación es de alerta, no tenemos una situación de saturación real pero tenemos aumentos de casos semana a semana, estamos en la semana 15 y alertas desde vigilancia epidemiológica para detectar los casos que van apareciendo, haciendo los bloqueos correspondientes”, resumió la funcionaria.

A esto recalcó que el trabajo es “mirando todo el tiempo las camas de terapia, si bien es un indicador duro debemos trabajar con el Detectar, si uno detecta y aísla precozmente la cantidad de camas ocupadas va a ser menor, debemos apuntar a la detección precoz de los casos, tanto sintomáticos como asintomáticos”.

Sobre este punto contó que evalúan nuevos lugares en los cuales proseguir con los testeos. “Estamos evaluando lugares en condiciones, buscamos espacios con techos, con distancia necesaria, amplios como un club, una institución deportiva” pero aún sin definiciones.

Preparación

Por otra parte, Guzmán se refirió a la preparación del Centro de Convenciones de Limache, en la zona sur de Salta Capital, para que pueda atender a los pacientes que requieran internación de ser necesario. “Al día de hoy están las camas, no tenemos hoy el requerimiento para usarlo pero tenemos los equipos armados para que sea ‘apéndice’ en alojar pacientes”.

Del mismo modo recalcó que “el Centro de Convenciones es de baja complejidad, podemos tener pacientes leves o moderados”. Como dato final contó que el porcentaje de ocupación de camas “generales públicas y privadas varía del 20% al 30%, la criticidad en las camas COVID-19 están en el 72%”.

“La ciudadanía debe tomar responsabilidad en no exponerse, independientemente de la edad, obra social, situación socioeconómica, si no hay camas, no hay”