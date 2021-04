Tras la acusación de Correa, Córdoba recurrió a la comisión de Juicio Político

Siguen las repercusiones en torno al tenso momento que se vivió en el Concejo Deliberante de Salta Capital, cuando la edil Candela Correa acusó a su par, Raúl Córdoba, de haberle plagiado un proyecto que ella iba a presentar para que se retome el programa Concejales por un Día con los alumnos del secundario.

Tras la acusación de Correa, tanto Córdoba como los demás concejales le reprocharon a la primera su actitud, su forma de expresarse, la acusación en el recinto en plena sesión, la réplica de Correa que ella no se quedará callada, entre otras perlitas.

Al respecto de lo ocurrido InformateSalta dialogó con Córdoba quien se mostró dolido por lo ocurrido, sin entender cómo se suscitó este episodio. “Estoy totalmente sorprendido por su oratoria por este proyecto existente, por un proyecto de resolución que busca agregar la actividad de forma virtual, es todo lo que hicimos y la concejal manifestó plagio, yo no hago plagio sobre un proyecto ya presentado, aprobado y en funcionamiento”, espetó.

Dicho esto remarcó que el trabajo con los equipos de los concejales “se van sustentando las ideas, se hace un recorrido por las situaciones, de la realidad, yo no estoy en la mente de las personas, yo no participo en la Comisión de Cultura y no sé qué puede haber manifestado”.

No obstante Córdoba señaló que hizo una presentación formal ante la Comisión de Juicio Político ante lo ocurrido: “Hay articulados dentro del reglamento que establece que sucedidas estas situación en recinto, pasados los 15 minutos se puede hacer una reconsideración, al no haber una manifestación hago valer mis derechos solicitando por escrito la conformación del juicio político ante lo expresado por la concejal”.

Así, el edil busca “que me den derecho a defensa, me involucra en situaciones que no tienen que ver con mi tarea, no se puede hacer eso, voy a hacer valer mis derechos, el reglamento, la carta orgánica”, concluyó.