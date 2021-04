Capital avanza con el plan de Bacheo y busca un acuerdo con Aguas del Norte

Tras lanzar el Plan de Bacheo de 1000 cuadras en la ciudad Capital, la ciudad es prácticamente un frente de obra. El coordinador de Relaciones Institucionales, Fernando Palópoli, indicó a Sin Vueltas de InformateSalta, conducido por Federico Storniolo, que se está avanzando en el macro centro y en los barrios.

“La ciudad esta intervenida en obras, y mucha gente se queja de los cortes, pero esos cortes son producto de las quejas de los baches. Se están haciendo muchas obras en los barrios, y ya interviniendo las calles principales de la ciudad, es una obligación mantenerla y no es un tema sencillo” explicó el funcionario municipal.

Aclaró que en ningún momento buscan deslindarse de las responsabilidades que hoy le toca asumir, porque “el pozo es del quién lo sufre”. “Tenemos que ser responsables y acudir, pero muchas veces no se puede hacer inmediatamente, porque si hay un caño roto, un repara y a los dos meses, la crítica no será que no se reparó, sino que se reparó dos veces, y se reparó mal que no hay material de calidad y eso es lo que queremos evitar” agregó.

Palópoli, anticipó en Sin Vueltas de InformateSalta que se está trabajando en nuevo convenio con Aguas del Norte. “Queremos para hacer un convenio y tener una dinámica conjunta, es un objetivo que tenemos, que pretendo que sea concreto pronto. La intendenta tiene esa preocupación porque estos pozos son productos de una realidad que nos excede de hace mucho tiempo, no solo por las lluvias, sino por el uso, por la calidad del material que se han usado, por las zonas, el paso de los micros, innumerables imponderables”.

Aseguró que es muy probable que los cambios empiecen a notarse muy pronto porque se está haciendo 1000 cuadras de bacheo, “estamos haciendo cuadras en los barrios, mejorando la circulación con rotondas y puentes, vamos a tener mejores accesos de la zona sur”.

Año de elecciones, año de política

Fernando Palópoli, acompaña al espacio político de Juan Carlos Romero de hace varios años. En su rol de vocero consideró en Sin Vueltas de InformateSalta, que en la política todo interesa, “los tiempos van a cambiando y van evolucionando, así como hace 20 años si tuviéramos esta entrevista y estaríamos hablando de dos o tres partidos políticos, hoy si nos ponemos a contar son un montón”.

Palópoli dejó su propia impresión de las elecciones legislativas 2021. “La política es dinámica, y eso hace que la mirada hacia las elecciones tenga otra perspectiva, no se va la vida de nadie en una elección de medio término, ¿en Salta que puede cambiar?”.

En cuanto a cuáles son las categorías que más le podría interesar al espacio del romerismo, señaló en Sin Vueltas de InformateSalta que serán la de diputados y convencionales constituyentes. “Seguramente en la categoría de diputados o convencional constituyente donde hay que elegir gente que pueda expresar una idea, ahí sí puede haber un mayor ímpetu y fuerza, ingeniería electoral para que esos representantes nos representen”.

Finalmente, ante la renovación del Concejo Deliberante de Capital consideró que no es tanto la conformación lo que le interesa al Ejecutivo Municipal, sino la actitud de quienes lo conforman. “Lo que hay que tener es diálogo, madurez, coincidencias. Como no nos vamos a poner de acuerdo en temas que seguramente benefician al vecino, lo quiere en concejal, y lo queremos todos”.