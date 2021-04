Déficit habitacional: Salta necesitaría la construcción de más de 70 mil viviendas

Siguiendo una lógica de efecto acumulativo, el déficit habitacional en el NOA es un problema de larga data que se profundiza con el tiempo.

Culminando el 2020, asentamientos en diferentes puntos de la ciudad de Salta evidenciaron este flagelo. En ese entonces se estimó que la provincia tenía un déficit que superaba las 72 mil viviendas, agravado por el constante crecimiento demográfico que profundiza las cifras.

Por su parte, los registros del IPV y las estadísticas del INDEC no hacen más que avalar la escasez de viviendas. En este sentido, InformateSalta dialogó con el ingeniero Felipe Biella, miembro del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la UNSa, para conocer sus percepciones en torno a los sistemas de producción de viviendas.

“Con una tasa anual de crecimiento de población entre 2 y 3 puntos, en 11 años la población habrá crecido entre un 25 y 33%: pensemos en la cantidad de viviendas necesarias para mantener una situación que ya está en déficit”

Según explica el ingeniero, quien durante 2020 presentó su tesis doctoral torno a los sistemas y subsistemas de producción de viviendas, las conclusiones son preocupantes, tanto en términos de déficit habitacional cuantitativos y cualitativos; es decir: “la cantidad de viviendas que son necesarias construir para que cada familia tenga una vivienda (cuantitativo) y las características para que esa vivienda sea habitable (cualitativo)”.

“En relación al déficit cuantitativo, tenemos actores fundamentales como el Estado”, explica Biella haciendo referencia a aquellas facultades estatales para incentivar y hacer viable la construcción de viviendas. En este sentido, el ingeniero profundiza en la problemática: “El Estado, en los últimos 15 años, fue disminuyendo la cantidad de viviendas en relación a la población, ya que la población va aumentando”.

En búsqueda de soluciones, Felipe Biella marca que dentro de los sistemas de producción de viviendas se encuentran tres grandes segmentos: el público, el privado y el social.

“Esos tres sistemas tienen que generar viviendas permanentemente pero es el estado el responsable de generar las condiciones para que estos sistemas generen soluciones habitacionales de manera continua”

En este diagrama, Biella aprecia que el sector privado es el más activo y el que está “entregando soluciones en términos no solo de viviendas sino de lotes”. Este punto resulta fundamental ya que, siguiendo la línea que marca el ingeniero, en Salta no hay escasez de tierra, sino de infraestructura. A eso, el profesional añade que el ritmo y respuesta del sector privado se logra a pesar de las terribles limitaciones con las que lucha.

Cabe recordar que, a pesar de mantenerse vivo el sector privado, la constante amenaza de la pandemia y las restricciones que significa no deja de preocupar a los diferentes actores del rubro. De hecho, jornadas atrás, al menos una decena de entidades relacionadas a la obra privada se reunieron en plenario con el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Salta, Sergio Camacho para evitar el cierre de la actividad.

“El sistema privado ha motorizado la economía estos años para generar el primer escalón para combatir el déficit cuantitativo que es la generación de lotes accesibles”

Para no descuidar esta situación que ya es crítica y delicada, Biella marca la importancia de contar con datos certeros, para diagnosticar fehacientemente la situación en Salta: “La única herramienta para medir con precisión este gran flagelo son los censos. No hay país en el mundo que pueda evolucionar si no tiene estadísticas e información”.

Finalizando y proponiendo una posible alternativa en un contexto como el actual, Felipe Biella propone: “Sería un momento interesante para sentarse con desarrolladores, corredores y plantear qué pasa si transferimos parte de esos subsidios para sostener el sistema público al privado que tiene una gran capacidad de construir y de respuesta y mayor creatividad y ejecutividad que el Estado”.