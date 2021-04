Segunda ola: Nación se reúne de urgencia, el COE de Salta lo hará este martes

Se viven momentos de tensión e incertidumbre en Argentina, respecto a la situación epidemiológica con la instalación de la segunda ola de coronavirus, situación que alerta a las autoridades quienes definen medidas para mitigar los contagios.

En ese sentido, se convocó a una reunión urgente para la tarde noche de este lunes en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para analizar si se aplican más restricciones para disminuir la circulación de personas.

Para la reunión, el gobierno nacional convocó a los expertos médicos, que asesoraron al presidente Alberto Fernández durante toda la pandemia. Este encuentro se enmarca del mismo modo en la fecha del vencimiento del DNU que impone las restricciones vigentes, sobre todo en CABA y la provincia Buenos Aires, hasta el 30 de abril.

Mientras tanto en Salta, está previsto que el Comité Operativo de Emergencias provincial se reúna este martes para realizar un monitoreo de la evolución sanitaria, la ocupación de camas en terapia y el panorama epidemiológico en los departamentos, con la posibilidad de acordar eventuales restricciones.

En la previa el ministro de Salud provincial, Juan José Esteban, habló por Canal 9 Multivisión donde si analizó el presente de la pandemia en nuestro territorio, espetando que en Salta la curva de contagiados se encuentra ralentizada. “Eso nos permite trabajar en la prevención, hacer diagnósticos, tratamientos y contenciones; la situación es distinta (a la de Buenos Aires) pero los casos siguen creciendo”.

A esto señaló que “se hará un análisis, un monitoreo de la situación epidemiológica para la toma de decisiones, por el momento no más de las medidas que estamos tomando; (no obstante) las restricciones en base a la pandemia pueden ser extremas o no, se pueden implementar, evidentemente se tienen que dar”, previno sobre posibles definiciones.

“Buscar el momento oportuno para la toma de decisiones es fundamental y lo trabajamos permanentemente con el COE y Epidemiología”