Buscan que las motos deban presentar revisación técnica obligatoria

Todos los fines de semana en la capital salteña y alrededores se registran accidentes viales protagonizados por motociclistas. Lo alarmante es que en la mayoría de los casos los conductores no llevaban puesto casco, no tenían el vehículo en condiciones o no cumplían con la normas de tránsito.

Al respecto, el concejal capitalino Raúl Córdoba adelantó en Central Policial por CNN que el Ejecutivo Municipal presentará un proyecto para que las motocicletas también tengan la obligación de pasar por la Revisación Técnico Obligatoria.

“No puede ser la que la justificación sea de rico o de pobre, se trata de la responsabilidad de cada motociclista de tener su moto en condiciones”, explicó el edil, quien además adelantó que resta debatir si la RTO para motos será anual o semestral, y cuál será su costo.

“Existe una Ley Nacional, que es la 24449, y una Ordenanza Municipal, que es la 1439, que especifican todo lo referente al uso de la motocicleta. Además, hay controles de Movilidad Ciudadana y de Vialidad que tiene móviles dentro de la capital. Sin embargo, hay desobediencia de la gente”, recalcó Córdoba.

El concejal también opinó sobre el caso del motociclista que atropelló, arrastró y golpeó a una nena de 3 años en el barrio Pilar, y luego quedó en libertad. “Con la campaña Estrellas Amarillas vamos a presentar un proyecto de declaración a la Cámara de Diputados para que se hagan modificaciones en el Código Procesal Penal. No puede ser que un hombre que hizo semejando daño a una menor haya quedado libre”, finalizó.