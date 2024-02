Aseguran que la plaza 9 de Julio “a la fecha aún no está terminada"

Durante una visita que realizó a CNN Salta -94.7 MHZ- el ingeniero Sergio Zorpudes, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad capitalina, estuvo conversando sobre la situación de las obras en la ciudad de Salta, no solo en cuanto a los planes de los trabajos a realizar, sino de la pesada herencia con las intervenciones frenadas o mal hechas.

Sobre estas últimas, dijo que al asumir la gestión, tenían 23 obras paralizadas, que no se hicieron en tiempo y forma, como ser la plaza 9 de Julio. “La plaza no está terminada, a la fecha no está lista, le falta poco pero está en revisión, ya nos reunimos con la empresa Norte Áridos y por nota les pedimos que reanuden y terminen las obras, no podemos ser presos de una obra no terminada”, aseveró.

A esto sumó la situación del canal de avenida Yrigoyen, donde dijo que cuando Emiliano Durand asumió la intendencia, ordenaron a la empresa que de inmediato sigan con las tareas, mandaron una orden de servicio, no hicieron caso y lo que habían hecho colapsó. “Vamos a reducir la obra, con una mitigación al caerse los muros, la continuaremos con la empresa (a cargo) o se hará la recisión culposa y penal”, indicó de este caso.

En cuanto al plan de bacheo que tienen previsto hacer una vez que terminen las lluvias, también se lamentó del mal estado de las calles en la ciudad. “Están totalmente destruidas, no hay una calle sin un bache, sin pérdida de agua, que no tengan una apertura, con una falta absoluta de reposición”, dio el panorama de las arterias de la Capital.

Para arreglarlas, están previstos trabajos durante la mañana y la tarde, con algunas excepciones a la noche. Tampoco se cortará el tránsito vehicular salvo en momentos donde deban retirar los escombros, abordando primero las calles prioritarias y en peor estado, luego las secundarias cercanas a establecimientos de salud, por ejemplo.