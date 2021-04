Robos a la Municipalidad: Bettina apuntó a un “grupito que intoxica y perjudica al resto”

Fueron noticia por estos días los hechos delictivos que tuvieron lugar al patrimonio de la Municipalidad de Salta, realizados por los propios empleados de la comuna quienes fueron investigados, detenidos e imputados.

Los dos últimos episodios ocurrieron durante abril, uno a principios de mes con robo de la planta automotor de la Planta Hormigonera y el segundo, días atrás, con el robo de combustible por chóferes municipales el cual revendían.

Tras las repercusiones de lo ocurrido la intendenta capitalina Bettina Romero habló al respecto lamentando lo ocurrido, pero recalcando que la actitud de un “grupito” de estos malhechores no debe empañar el compromiso de los demás empleados, destacando su labor y cariño por la ciudad.

“Nosotros desde el primer momento que asumimos nos preocupamos por separarlos, no es lo mismo quien trabaja y quiere al municipio, lo respeta, que quienes hacen maniobras como estas”, apuntó Romero en diálogo con Canal 9 Multivisión.

Así señaló que dichas irregularidades fueron detectadas “en Tránsito, en Habilitaciones (Comerciales), en la Planta (Hormigonera), en distintos lugares encontramos falsificaciones, faltantes de naftas, de repuestos”. No obstante aseveró que “hemos sido firmes, me he encontrado con que la mayoría de los trabajadores son honestos, comprometidos, aman su ciudad y cuidan su municipio”.

Del mismo modo expresó que “lamentablemente hay un grupito menor, pequeño, que intoxica y perjudica al resto, mi reconocimiento a los empleados que empezaron a decir que esto sucedía, que comenzaron a hablar, conmigo tienen apoyo”, sentenció.