Por primera vez, el Consejo de Ciencias Económicas podría tener una presidenta

La institución que nuclea a profesionales en Ciencias Económicas lleva 75 años presidida por hombres. El 28 de mayo habrá elecciones para renovar las autoridades y, por primera vez, una mujer es candidata para estar al frente del Consejo. InformateSalta dialogó con Nora Torregroza, quien encabeza la lista “Unidad Profesional de la Agrupación Azul”.

“Es un desafío muy grande, conlleva una responsabilidad inmensa. Me impulsó la vocación de seguir trabajando por la profesión porque como contadora independiente que soy, también tengo y veo las necesidades que tenemos los contadores, el avasallamiento que sufrimos los contadores permanentemente, buscar soluciones, seguir trabajando por el colega, por la matricula, para estar mejor día a día, es lo que me impulsó a aceptar esta propuesta”, señaló en el programa Sin Vueltas de InformateSalta, conducido por Federico Storniolo.

Cerca de 3 mil profesionales matriculados están habilitados para votar. “Estamos trabajando en los protocolos con el Consejo para definir cómo se va a desarrollar el acto eleccionario, creeríamos que va a ser en la sede central, España 1420, y en el salón Abaco, y en las delegaciones del interior. Todavía no está bien definido porque esperamos que el COE nos apruebe los protocolos”, detalló Torregroza.

El Consejo de Ciencias Económicas no tenía elecciones hace 18 años porque siempre había lista única, ahora son tres las listas que competirán en las próximas semanas. “La agrupación Azul viene hace unos años trabajando incansablemente y hemos logrado muchos beneficios, en infraestructura, en capacitaciones no aranceladas, en el tema jubilatorio trabajamos en conjunto con la Caja. Hay un gran cambio en que haya una mujer en la presidencia, es una mirada diferente, estamos en un momento de la historia donde las mujeres están accediendo a lugares de tomas de poder donde antes no tenían esa posibilidad”, dijo.