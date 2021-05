Pelea por el nombre, el espacio de Leavy podría ir como “Frente para la Victoria Salta”

Cerró el plazo para la presentación de los frentes que competirán en las elecciones del próximo 4 de julio en Salta, confirmándose en esa instancia el quiebre del Frente de Todos, siendo dos los espacios quienes pelearán por quedarse con el nombre del espacio.

Al respecto de esta disputa y por CNN Salta -94.7 MHZ- el dirigente del Partido de la Victoria, José Vilariño, reconoció que el diálogo para que todos los partidos que integraron el frente en 2019 no resultó positivo y que ya barajan otra alternativa en caso de no poder quedarse con el nombre.

“Veníamos trabajando los 7 partidos que habían conformado el frente hace 2 años, veníamos trabajando un mes y hace dos viernes se había consensuado firmar el frente con un acuerdo general, al sábado siguiente nos damos con la sorpresa de la presentación de 4 partidos” con el nombre del FDT ante el Tribunal Electoral, manifestó.

A esto recalcó que si bien estuvieron tratando de aunar criterios, unidad, diálogo, intercambiando opiniones, pensando que se estaba llegando a un acuerdo con los partidos que se fueron, desde el Partido de la Victoria “se decidió presentar un frente con los partidos que estábamos en coincidencia y lo hicimos ayer” en el cierre de alianzas.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, @JoseAVilarino, dirigente del Partido de la Victoria. "No me voy a presentar nada, solo voy a acompañar" — CNN Salta (@CNNSalta) May 6, 2021

Sobre la pelea por el nombre, Vilariño dijo que “nosotros ya hemos tomado algunas acciones, conocemos la jurisprudencia, podríamos sugerir como opción ‘Frente para la Victoria Salta’, que también es una descripción clara de nuestro partido, en el espacio que conducen hoy, claramente, Alberto y Cristina”.

Así el dirigente no hizo autocrítica ante la salida de algunos partidos del frente argumentando “la polarización de partidos que no responden a estructuras grandes”, pero sí en que “estuvimos charlando y no pudimos hacer un acuerdo, evidentemente los dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias”, concluyó.