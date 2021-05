Fiestas clandestinas: “La multa no se hace efectiva porque no hay juzgados contravencionales”

La pandemia del COVID-19 aún no da tregua en Salta, sin embargo todos los fines de semana proliferan las fiestas clandestinas en varias localidades de la provincia, violando todas las medidas sanitarias dictadas para disminuir los contagios.

Al respecto, la concejal Susana Pontussi, en el programa InformateSalta TV conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros, consideró que no es suficiente con la aplicación de multas sino que sería necesaria la intervención de fiscales penales y que la sanción pueda llegar a ser hasta con días de arresto.

“Acá hay que llamar a la conciencia, pedir que todos colaboremos y no descarto la posibilidad como es una cuestión de salud pública que actúen los fiscales penales. No sé en este caso si no merecería que empecemos a analizar la intervención de fiscales penales. La multa no se hace efectiva porque no hay juzgados contravencionales. Con días de arresto, la cosa cambia”, dijo.

En este sentido, indicó que con la modificación que hicieron en el Concejo Deliberante, las multas ascendieron a la onerosa suma de 130 mil pesos e incluso hay un proyecto para duplicar el monto, pero para ella sería importante “darle una vuelta más de rosca” y que no quede solamente en una cuestión de dinero.

“El Tribunal de Faltas podría actuar si fuera un local habilitado pero en la mayoría, que son en viviendas, es una contravención. Como en la mayoría hay adolescentes y la sanción recae sobre los padres, el trabajo social es otra manera de empezar a crear conciencia. Habría que empezar a discutirlo, es una cuestión netamente judicial pero vale la pena debatirlo”, expresó.