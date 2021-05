Marcharon los manteros: Piden que los dejen trabajar y denuncian agresiones policiales

La mañana de este jueves se vio alterada por el centro de la ciudad de Salta, cuando manteros y vendedores ambulantes iniciaron una protesta sobre avenida San Martín, reclamando que los dejen trabajar y generar ingresos para sus familias.

La marcha inició cerca de las 11.00 sobre calle Córdoba y se extendió hasta calle Ituzaingó donde se detuvo un buen momento, requiriendo el desvío del tránsito como del transporte público de pasajeros.

Hasta allí fue el móvil de InformateSalta dialogando con Claudia, una de las manifestantes quien en primer lugar denunció que “ayer (por el miércoles) empezaron a corretearnos con la policía y pasó algo muy feo, quisieron quitarle la mercadería a una señora, ramearon a una bebé de 3 años”, afirmó.

Del mismo modo manifestó que desde el sector “queremos que nos dejen trabajar y pagar impuestos, cosa que la gente no diga que no pagamos nada, el Gobierno no nos quiere cobrar nada, nos dicen que busquemos un predio y se lavan las manos diciendo que no hay fondos”.

También apuntó contra los dichos que realiza la gente contra ellos. “Que nos digan que somos rebeldes, no nos gusta que nos maltraten, que nos digan ladrones, no nos bajan de ignorantes, malandras, vamos a presentar una denuncia porque no vamos a permitir que nos traten así”, recriminó.

Por último sumó que, si bien algunos manteros se están pudiendo asentar sobre las peatonales, recién “nos dejan entrar a las 21.00 pero con el frío que hay, ¿qué se va a vender? Anoche no vendí nada, también tenemos hambre, tenemos hijos que quieren estudiar”.