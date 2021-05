Elecciones 2021: José Gauffin y Violeta Gil confirmaron sus candidaturas

Este sábado 15 de mayo, los frentes y alianzas políticas deberán presentar sus listas y candidatos que participarán de las elecciones provinciales del 4 de julio. En la antesala, el concejal José Gauffin confirmó su candidatura dentro Juntos por el Cambio +; y también lo hizo Violeta Gil del Frente Partido Obrero Nuevo Más.

En el programa InformateSalta TV, conducido por Noelia Pandolfi y José Zambrano, Gauffin quien además de ser edil capitalino es miembro de la Comisión de Acción Política del PRO, aseguró que es un partido claramente consolidado en Salta que incorporó para su frente al partido Ahora Patria.

“Está el ADN de la UCR, Ahora Patria aporta también en convicciones y ese el objetivo, consolidar un frente que marque las convicciones y que desde su rol de partido opositor en este momento, marque límites, diciéndole claramente al gobierno lo que está bien o no”, dijo.

Sobre el armado de las listas, aseguró que buscarán la mejor oferta para la gente y que todos los sectores estén representados. “Buscamos el perfil de aquella persona que pueda aportar más y esa oferta ofrecérselas a los salteños”, expresó.

En este sentido, aseguró que si bien aún no están cerradas las candidaturas, existe la posibilidad de que Martín Grande vaya por la senaduría y que él aspirará a un cargo pero todavía no se sabe bien si a diputado o a renovar su banca. “Yo voy a ser candidato, pero se comunicará mañana formalmente. Todavía no está cerrado”.

Por su parte, Violeta Gil, se refirió a la fractura de la izquierda en Salta, que los llevó a presentar dos frentes electorales, entre ellos el frente Partido Obrero Nuevo Más, al que pertenece ella. Afirmó que hubo diferencias muy profundas con quienes llevan el Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad (FITU), integrado por dirigentes históricos.

“Vamos a participar en un frente junto con los compañeros del Socialismo, Partido Obrero +. La izquierda va a participar fraccionada en dos alianzas y esto es así porque nuestros ex compañeros, partidos como el PPS, el MST han quebrado la posibilidad de una acción en común, no ha existido la posibilidad de establecer ninguna discusión de frente y de alianza”, indicó.

Finalmente, contó que los candidatos que presentarán fueron elegidos por asamblea. “Los compañeros han votado que yo sea candidata a diputada en las próximas elecciones, voy a estar acompañada por compañeros docentes, que luchan en el movimiento contra la impunidad y artistas callejeros”, aseveró.